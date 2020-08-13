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Резкий поворот на выборах в Киевсовет: партия Смешко попала в пятерку лидеров

Опрос показал, какие партии на выборах в Киевсовет могут поддержать киевляне

13 августа 2020, 18:46
Автор:

Станислав Молчанов
Резкий поворот на выборах в Киевсовет: партия Смешко попала в пятерку лидеров

Если бы местные выборы состоялись в ближайшее время, то в Киевсовет прошли бы пять партий. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Так, партию нынешнего мэра Киева "УДАР" Виталия Кличко готовы поддержать 20% киевлян, среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать. За партию "Слуга народа" проголосовали бы 15% киевлян, за "Европейскую солидарность" — 11%, за партию "Перемога Пальчевского" — 7%, за ВО "Батькивщина" — 5,5%, за партию "Сила и честь" Игоря Смешко — 5,5%.

Другие партии не прошли бы в Киевсовет. Среди них – "Голос" (4%), "Партия Шария" (3,5%), ВО "Свобода" (3%) и партия "Едность" (3%). Остальные партии набирают менее 3% голосов киевлян.

Добавим, что в лидеры политической гонки попала партия Смешко "Сила и честь", хотя сам политик о своем участии в выборах еще не заявил.

Кроме того, аналитики отмечают большой запрос общества на "сильную руку" и считают, что Смешко может составить Виталию Кличку куда более серьезную конкуренцию, чем любой из кандидатов от провластных партий.

Как отметил аналитик Агентства международных исследований Игорь Соловей, Смешко будет хорошим мэром столицы, так как есть спрос на борцов с коррупцией и желание киевлян видеть порядок в городе.

Добавим, что опрос проводился с 24 июля по 2 августа. Было опрошено 2019 человек методом личного интервью во всех районах Киева.

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