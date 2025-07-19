Мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет могут разрешить выезд за границу: что заявил Стефанчук

Мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет могут дать "зеленый свет" на выезд за пределы Украины. Такую инициативу активно обсуждают в парламенте. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

"Украинский парламент – это 398 по состоянию на сейчас людей, наделенных правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много. Я знаю, что эта тема проговаривается, в том числе на уровне специального комитета", — заявил спикер Верховной Рады.

По его информации, идеи насчет выезда мужчин до 24 лет есть в парламенте, но каким будет вердикт Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке – пока сказать сложно.

Руслан Стефанчук добавил, от 18 до 25 лет – это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможность реализовывать одно из своих прав. Поэтому народные избранники должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализоваться этим молодым мужчинам во всех этих правах.

"Какой механизм будет найден — я буду ждать от комитета. Отдельные члены комитета работают над либерализацией", — добавил Руслан Стефанчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — в сети Интернет уже начали распространяться слухи, что возможно введение принудительной мобилизации женщин в Украине. И на фоне этого российская пропаганда тиражирует информацию о якобы запрете на выезд женщин за границу. Такие вбросы не имеют ничего общего с реальной ситуацией.

Также издание "Комментарии" сообщало – Львовская ОВА одобряла выезд мужчин за фейковыми письмами с подписью императора России.