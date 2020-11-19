Провал или победа: эксперты рассказали о результатах "Слуги народа" на местных выборах

Согласно данным ЦИК, в данный момент на местных выборах (96,2% протоколов) топ партий по количеству избранных городских, поселковых и сельских голов, выглядит следующим образом:

"Слуга народа" - 30,74% (225 голов);

"За майбутнє" — 12,43% (92);

"Батькивщина" — 7,24% (53);

"Оппозиционная платформа – За жизнь" — 7,1% (52);

"Наш край" — 6,15% (45);

При этом СН пока что не выиграли мэрские выборы ни в одном областном центре.

О возможных вариантах развития событий и о том, что несет украинцам подобный расклад сил рассказали украинские эксперты.

"Тезис о провале СН не имеет смысла"

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук считает, что подобные результаты выборов показывают, насколько важно при комментировании итогов исходить из полной картины.

"При взгляде на ситуацию по всей стране, становится ясно, что запускаемый сразу же после голосования в первом туре тезис о "провале" партии "Слуга народа" на выборах не имеет смысла, – говорит эксперт. – СН получила наибольшее количество представительских мандатов во всеукраинском масштабе. А также — наибольшее количество избранных лидеров территориальных громад".

Эксперт акцентирует необходимость признать, что это касается в первую очередь "низового" уровня самоуправления — ОТГ, небольших городов и т.д.

"В крупных городах победу одержали локальные проекты, созданные действующими городскими головами, – продолжает Петр Олещук. – В этом тоже нет ничего удивительного. Так городские головы конвертируют в голоса ресурсы, полученные в результате децентрализации. Ясно, что в больших городах и подобных ресурсов — больше. Потому мы и видим такую ситуацию, что большие города "взяли" локальные проекты, а на низовом уровне хорошие результаты показала та же СН".

По мнению политолога, такой расклад повлияет на характер неформальных коалиций в местных советах.

"Они часто будут состоять именно из союза СН и локальных проектов. По крайней мере, именно такая конфигурация выглядит для многих местных советов вполне естественной для обеспечения как локальных интересов, так и их координации с общегосударственными", – говорит Петр Олещук.

"Манипуляции с результатами"

Важно не количество выигранных мэрских постов, а качество, уверен эксперт Украинского института политики (УИП) Даниил Богатырев.

"Не будем забывать, что в Украине только 30% объединенных территориальных общин — самоокупаемы. Добавим к этому большие города и получим как раз те куски "пирога власти", за которые шла самая ожесточенная борьба. И если взять статистику именно по выборам в этих административных единицах, то там у СН всё плохо", – подчеркивает эксперт УИП.

Он напоминает, что партия власти не взяла мэрского поста ни в одном областном центре. Монобольшинства ни в одном из гор- (в областных центрах) или облсоветов она также не сможет сформировать, предполагает Даниил Богатырев.

"Так что, статистика о "победе" на выборах, в которой валятся в кучу мэры Киева, Одессы, и какой-нибудь Мены в Черниговской области — это не совсем правильный способ для понимания того, кто выиграл выборы", – считает эксперт.

Как сообщало издание "Комментарии", стало известно, какие политсилы получили большинство в городских и областных советах.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!