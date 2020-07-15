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Притула признался, пойдет ли он в мэры Киева

Шоумен Сергей Притула признался, что у него есть мэрские амбиции

сегодня, 12:00
Автор:

Виолетта Комаровская
Притула признался, пойдет ли он в мэры Киева

Телеведущий Сергей Притула признался, что может пойти на выборы мэра Киева. Сейчас он взвешивает все за и против такого решения. Об этом шоумен рассказал в эфире канала "Украина 24". 

Сергей Притула немного сбавил градус интриги и все же открыто заявил о своих мэрских амбициях.

"То, что я рассматриваю такую возможность - это действительно права. Те разговоры, которые сейчас ведутся, - они имеют под собой определенную почву. Отрицать не стану. Но правда только в том, что я рассматриваю такую возможность. А вот пойду ли... Давайте все пока оставим, как в анекдоте - "можно ли еще всех посмотреть?" У меня есть время, чтобы это было взвешенное решение, а не принятое на эмоциях", - рассказал Притула.

А вот слухи о том, что Сергей Притула собирается в мэры Львова или Тернополя, так и остались просто слухами. На вопрос, будет ли баллотироваться в этих городах, шоумен ответил однозначно.

"Такой вариант я не рассматриваю, и на то есть множество причин. Я уже 15 лет живу в столице, у меня тут родилось два ребенка. Недавно я сделал ремонт. Планов оставлять свое обжитое гнездышко у меня пока нет", - сказал телеведущий.

Ранее "Комментарии" рассказывали, собирается ли снова идти на выборы мэр Харькова Геннадий Кернес.


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