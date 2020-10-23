Правоохранители планируют проверять людей из списков Товмасяна от партии «Единство» на избирательных участках

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Станислав Молчанов
После обысков в офисах партии "Единство Александра
Омельченко" из-за подозрений в подкупе избирателей в 8 районах столицы,
правоохранители могут устроить проверки и на избирательных участках. Об этом
пишет "Голос".
Источники в правоохранительных органах сообщили, что
будут отслеживать "мотивированных" избирателей непосредственно возле
избирательных участков. Таким образом планируют привлечь предполагаемых
преступников к ответственности за вероятную продажу голосов непосредственно
после голосования.
По данным издания,
речь идет о вероятном подкупе избирателей кандидатом от партии "Единство Александра
Омельченко" Ваганом Товмасяном, который баллотируется по 10-му округу в
Святошинском районе Киева. Списки людей, которых якобы подкупали или
планировали подкупить от его имени, называют наиболее многочисленными, в них
насчитали более 10 тыс. человек.
Ранее, телеканал "112 Украина", ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что полиция изъяла списки подкупленных "Единством Александра Омельченко" избирателей.
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