Политолог заявил, что Левочкин мог «слить» Скорика ради Одесского припортового завода

Политолог Никита Варламов заявил, что кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ Николая Скорика, который имел реальные шансы на победу, якобы "слили" свои же коллеги по партии, главные "газовики": Сергей Левочкин, Юрий Бойко и их бизнес-партнер Дмитрий Фирташ. Об этом Варламов написал в своем блоге.

По словам Варламова, Скорик имел все шансы на победу в Одессе.

"Однако перед вторым туром выборов Сергей Левочкин и глава Офиса президента Андрей Ермак заключили взаимовыгодную сделку – Одесса остается Труханову (который, как известно, успел заручиться поддержкой Офиса президента), а Фирташ и Ко получат в управление Одесский припортовый завод. Таким образом "газовики" сумели выторговать назначение на должность директора ОПЗ своего человека — Николая Парсентьева", — сообщил Варламов.

Сам Парсентьев, отмечает политолог, весьма одиозный персонаж. По словам Варламова, это человек из команды Евгения Бакулина, ставленника Фирташа и Бойко в "Нафтогазе" во времена Януковича. С сентября 2010 года по сентябрь 2015 года Парсентьев был главой ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" – совместного предприятия НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпром". До этого был коммерческим директором "Укртрансгаза".

Однако после бегства Бакулина в Москву Парсентьев довольно быстро потерял должность.

"Сейчас Фирташ и Ко вытащили этого кадра из небытия, и отряхнули от нафталина. Теперь, с молчаливого "благословления" ОП, "газовики" смогут набивать карманы с помощью государственного ОПЗ. Думаете, после этого кто-то позволит приватизировать завод? Конечно же нет, — заявил Варламов. — Кстати, многие эксперты отметили это удивительное совпадение: назначение Парсентьева на главу ОПЗ и предвыборную кампанию Скорика, которая внезапно стала резко провальной. Общественный деятель Геннадий Балашов в эфире "4 канала" прямо сказал, чьи уши торчат из этой истории: а именно Левочкина, Фирташа и Ко".

В эфире Балашов говорил:

"Надо не забывать, что комбинаты Фирташа, Припортовый завод, через него снабжаются селитра, аммиак на его предприятия. Так же происходят с заводами, Фирташ проиграл суды. Мы сейчас видим, что на эту группу идет наезд, ее надо отбить, назначить туда своих людей, и они пошли, судя по всему, на сговор с властью".





Политический эксперт Виктор Прошкин также считает, что Скорика просто "слили" в угоду "газовикам".

"Доказательством того, что Скорика слили во втором туре выборов в Одессе, является назначение Парсентьева, человека Бакулина, на должность директора одесского припортового. И именно перед вторым туром — 11 ноября. Это доказывает информацию, которая уже обсуждается на местном уровне, — что группа в составе Левочкина, Бойко и Фирташа вошла в сговор с Ермаком и Кауфманом, и слила Скорика в обмен на очень хлебную должность на крупном предприятии. Налицо — коррупция в высшем эшелоне власти и предательство своих со стороны газовой группы в ОПЗЖ", — заявил эксперт.





"Вот так просто состоялся размен "жемчужины у моря" на один вкусный завод. Впрочем, ничего удивительного нет. Свой карман бизнесменам дороже, чем судьба многомиллионного мегаполиса", — отметил политолог.

Ранее сообщалось, жители каких городов будут повторно выбирать мэра.

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