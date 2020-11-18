kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.11.2020

BTC/USD

18051.59

ETH/USD

478.12

LTC/USD

71.92

НБУ 18.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика выборы Политолог заявил, что Левочкин мог «слить» Скорика ради Одесского припортового завода
commentss НОВОСТИ Все новости

Политолог заявил, что Левочкин мог «слить» Скорика ради Одесского припортового завода

По мнению политолога Варламова, у представителя ОПЗЖ Николая Скорика были большие шансы стать мэром Одессы

сегодня, 14:48
Автор:

Станислав Молчанов

Политолог Никита Варламов заявил, что кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ Николая Скорика, который имел реальные шансы на победу, якобы "слили" свои же коллеги по партии, главные "газовики": Сергей Левочкин, Юрий Бойко и их бизнес-партнер Дмитрий Фирташ. Об этом Варламов написал в своем блоге.

Политолог заявил, что Левочкин мог «слить» Скорика ради Одесского припортового завода

По словам Варламова, Скорик имел все шансы на победу в Одессе.

"Однако перед вторым туром выборов Сергей Левочкин и глава Офиса президента Андрей Ермак заключили взаимовыгодную сделку – Одесса остается Труханову (который, как известно, успел заручиться поддержкой Офиса президента), а Фирташ и Ко получат в управление Одесский припортовый завод. Таким образом "газовики" сумели выторговать назначение на должность директора ОПЗ своего человека — Николая Парсентьева", — сообщил Варламов. 

Сам Парсентьев, отмечает политолог, весьма одиозный персонаж. По словам Варламова, это человек из команды Евгения Бакулина, ставленника Фирташа и Бойко в "Нафтогазе" во времена Януковича. С сентября 2010 года по сентябрь 2015 года Парсентьев был главой ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" – совместного предприятия НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпром". До этого был коммерческим директором "Укртрансгаза".

Однако после бегства Бакулина в Москву Парсентьев довольно быстро потерял должность.

"Сейчас Фирташ и Ко вытащили этого кадра из небытия, и отряхнули от нафталина. Теперь, с молчаливого "благословления" ОП, "газовики" смогут набивать карманы с помощью государственного ОПЗ. Думаете, после этого кто-то позволит приватизировать завод? Конечно же нет, — заявил Варламов. — Кстати, многие эксперты отметили это удивительное совпадение: назначение Парсентьева на главу ОПЗ и предвыборную кампанию Скорика, которая внезапно стала резко провальной. Общественный деятель Геннадий Балашов в эфире "4 канала" прямо сказал, чьи уши торчат из этой истории: а именно Левочкина, Фирташа и Ко".

В эфире Балашов говорил:

"Надо не забывать, что комбинаты Фирташа, Припортовый завод, через него снабжаются селитра, аммиак на его предприятия. Так же происходят с заводами, Фирташ проиграл суды. Мы сейчас видим, что на эту группу идет наезд, ее надо отбить, назначить туда своих людей, и они пошли, судя по всему, на сговор с властью". 


Политический эксперт Виктор Прошкин также считает, что Скорика просто "слили" в угоду "газовикам".

"Доказательством того, что Скорика слили во втором туре выборов в Одессе, является назначение Парсентьева, человека Бакулина, на должность директора одесского припортового. И именно перед вторым туром — 11 ноября. Это доказывает информацию, которая уже обсуждается на местном уровне, — что группа в составе Левочкина, Бойко и Фирташа вошла в сговор с Ермаком и Кауфманом, и слила Скорика в обмен на очень хлебную должность на крупном предприятии. Налицо — коррупция в высшем эшелоне власти и предательство своих со стороны газовой группы в ОПЗЖ", — заявил эксперт. 


"Вот так просто состоялся размен "жемчужины у моря" на один вкусный завод. Впрочем, ничего удивительного нет. Свой карман бизнесменам дороже, чем судьба многомиллионного мегаполиса", — отметил политолог.

Ранее сообщалось, жители каких городов будут повторно выбирать мэра.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4296520/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ