Политолог заявил, что Левочкин мог «слить» Скорика ради Одесского припортового завода

Политолог Никита Варламов заявил,
что кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ Николая Скорика, который имел реальные
шансы на победу, якобы "слили" свои же коллеги по партии, главные "газовики":
Сергей Левочкин, Юрий Бойко и их бизнес-партнер Дмитрий Фирташ. Об этом
Варламов написал в своем блоге.
По словам Варламова, Скорик
имел все шансы на победу в Одессе.
"Однако
перед вторым туром выборов Сергей Левочкин и глава Офиса президента Андрей
Ермак заключили взаимовыгодную сделку – Одесса остается Труханову (который, как
известно, успел заручиться поддержкой Офиса президента), а Фирташ и Ко получат
в управление Одесский припортовый завод. Таким образом "газовики" сумели
выторговать назначение на должность директора ОПЗ своего человека — Николая
Парсентьева", — сообщил Варламов.
Сам
Парсентьев, отмечает политолог, весьма одиозный персонаж. По словам Варламова,
это человек из команды Евгения Бакулина, ставленника Фирташа и Бойко в "Нафтогазе"
во времена Януковича. С сентября 2010 года по сентябрь 2015 года Парсентьев был
главой ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной
системы Украины" – совместного предприятия НАК "Нафтогаз Украины" и российского
"Газпром". До этого был коммерческим директором "Укртрансгаза".
Однако
после бегства Бакулина в Москву Парсентьев довольно быстро потерял должность.
"Сейчас
Фирташ и Ко вытащили этого кадра из небытия, и отряхнули от нафталина. Теперь,
с молчаливого "благословления" ОП, "газовики" смогут набивать карманы с помощью
государственного ОПЗ. Думаете, после этого кто-то позволит приватизировать
завод? Конечно же нет, — заявил Варламов. — Кстати, многие эксперты отметили
это удивительное совпадение: назначение Парсентьева на главу ОПЗ и предвыборную
кампанию Скорика, которая внезапно стала резко провальной. Общественный деятель
Геннадий Балашов в эфире "4 канала" прямо сказал, чьи уши торчат из этой
истории: а именно Левочкина, Фирташа и Ко".
В
эфире Балашов говорил:
"Надо не забывать, что комбинаты Фирташа, Припортовый
завод, через него снабжаются селитра, аммиак на его предприятия. Так же
происходят с заводами, Фирташ проиграл суды. Мы сейчас видим, что на эту
группу идет наезд, ее надо отбить, назначить туда своих людей, и они пошли,
судя по всему, на сговор с властью".
Политический
эксперт Виктор Прошкин также считает, что Скорика просто "слили" в угоду
"газовикам".
"Доказательством
того, что Скорика слили во втором туре выборов в Одессе, является назначение
Парсентьева, человека Бакулина, на должность директора одесского припортового.
И именно перед вторым туром — 11 ноября. Это доказывает информацию, которая уже
обсуждается на местном уровне, — что группа в составе Левочкина, Бойко и
Фирташа вошла в сговор с Ермаком и Кауфманом, и слила Скорика в обмен на очень
хлебную должность на крупном предприятии. Налицо — коррупция в высшем эшелоне
власти и предательство своих со стороны газовой группы в ОПЗЖ", — заявил
эксперт.
"Вот
так просто состоялся размен "жемчужины у моря" на один вкусный завод. Впрочем,
ничего удивительного нет. Свой карман бизнесменам дороже, чем судьба
многомиллионного мегаполиса", — отметил политолог.
Ранее сообщалось, жители каких городов будут повторно выбирать
мэра.
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