Политолог объяснил, почему Гордон пытается ударить по рейтингу Пальчевского

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Станислав Молчанов
Дмитрий Гордон намеренно пытается ударить по рейтингу кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского. Так прокомментировал заявление журналиста политолог Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook.
Андрей Пальчевский. Фото: politeka.net
Эксперт уверен, что черная кошка между Гордоном и Пальчевским пробежала незадолго до местных выборов.
Политолог убежден, что Гордон пытается манипулировать общественным мнением, а это совершенно неоправданно. На рейтинге кандидата Пальчевского это вряд ли отразится каким-то образом.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему конкуренты могут устраивать информационные атаки на кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевский.
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