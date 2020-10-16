Политолог объяснил, почему Гордон пытается ударить по рейтингу Пальчевского

Дмитрий Гордон намеренно пытается ударить по рейтингу кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского. Так прокомментировал заявление журналиста политолог Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook.

Андрей Пальчевский. Фото: politeka.net

Эксперт уверен, что черная кошка между Гордоном и Пальчевским пробежала незадолго до местных выборов.

"На днях Гордон в эфире одного из телеканалов сделал непонятный выпад в адрес Пальчевского. Первая мысль — Дмитрий обижен. Почему? Потому что Пальчевский его опередил и первый объявил о выдвижении в мэры. Поэтому в эфире Гордон стал выдвигать нереальные конспирологические теории", - считает Цыбулько.

Политолог убежден, что Гордон пытается манипулировать общественным мнением, а это совершенно неоправданно. На рейтинге кандидата Пальчевского это вряд ли отразится каким-то образом.

"Человека, который так или иначе имеет определенный уровень общественного доверия, это не красит. Попытка навредить Пальчевскому накануне выборов, который имеет похожее электоральное поле, понятна. Но, вместе с тем, не оправдывает действий самого Гордона. Я считаю, что это дешевая игра со стороны человека, который не взял вовремя на себя ответственность, а сейчас уже потерял шансы вклиниться в борьбу ", — подытожил Цыбулько.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему конкуренты могут устраивать информационные атаки на кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевский.

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