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Кирилл Сазонов: "Информационные атаки на Пальчевского – следствие высокого рейтинга"

Известный политолог оценил шансы главных претендентов на победу за кресло мэра Киева

сегодня, 15:22
Автор:

Станислав Молчанов

Украинский политолог Кирилл Сазонов считает, что информационные атаки на кандидата на пост мэра Киева Андрея Пальчевского связаны с его высоким рейтингом. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. 

Кирилл Сазонов: "Информационные атаки на Пальчевского – следствие высокого рейтинга"

"По опросам в фокус-группах выход во второй тур Кличко с Пальчевским заставляем действующего мэра нервничать. И его спонсоры, застройщики и прочие тоже напрягаются. Для них идеальный вариант — один тур. Дороже, но допустимо идти на второй против Притулы или Верещук. С Пальчевским не хотят. А придется", — пишет он.

Кроме того, эксперт видит главной причиной информационных атак на Пальчевского — конкуренцию и черный пиар. 

"Две недели до выборов. Кандидаты уже максимально раскрутили свои программы, показали команды, пришло время для чернухи. В принципе, ее хватало и раньше, это для украинских выборов скорее норма, чем исключение. Но основная масса грязи все-таки идет за неделю или две до выборов. Просто потому что скандалы не живут долго. В Киеве по количеству заказной чернухи лидирует, безусловно, Пальчевский. При этом работают против кандидата по всему спектру СМИ — от вроде бы проукраинских, до Шария включительно. Пестрая компания, но так тоже бывает, когда у заказчика очень хорошие бюджеты", — считает Кирилл Сазонов.

Напомним, ранее Виктор Таран рассказал, что партия "Перемога Пальчевского" отбирает голоса избирателей у Слуги Народа.



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