Полиция в Днепре открыла криминальное производство по факту подкупа избирателей командой Филатова

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Станислав Молчанов
Полиция Амур-Нижнеднепровского района города Днепр открыла
криминальное производство по факту подкупа избирателей во время агитации за
действующего мэра Днепра Бориса Филатова.
В заявлении, которое полиция получила 22 октября, говорится, что 15
октября во время проведения предвыборной агитации Борисом Филатовым неустановленное
лицо раздавало предметы и вещи с символикой политической партии "Пропозиція".
Кроме того, после встречи неизвестные лица, одетые в жилетки с надписью
"Пропозиція", раздавали людям, которые были на встрече, бумажные пакеты с
символикой этой партии. В пакетах были флажок, магнит и термокружка, на которых
была символика "Пропозиції".
На место происшествия направили следственно-оперативную группу, которая должна установить обстоятельства совершения уголовного преступления. Также сейчас продолжается досудебное расследование в рамках криминального производства, открытого по ч.2 ст.160 УК Украины. Сотрудники полиции пытаются установить обстоятельства совершения правонарушения и выяснить, кто в этом принимал участие.
Напомним, портал "Комментарии" и рейтинговая платформа
RATINGS:Comments.UA провели серию опросов, в рамках которых мы выяснили, кому
украинцы готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. В частности, за
кого готовы проголосовать жители Днепра.
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