Полиция в Днепре открыла криминальное производство по факту подкупа избирателей командой Филатова

Полиция Амур-Нижнеднепровского района города Днепр открыла криминальное производство по факту подкупа избирателей во время агитации за действующего мэра Днепра Бориса Филатова.



В заявлении, которое полиция получила 22 октября, говорится, что 15 октября во время проведения предвыборной агитации Борисом Филатовым неустановленное лицо раздавало предметы и вещи с символикой политической партии "Пропозиція". Кроме того, после встречи неизвестные лица, одетые в жилетки с надписью "Пропозиція", раздавали людям, которые были на встрече, бумажные пакеты с символикой этой партии. В пакетах были флажок, магнит и термокружка, на которых была символика "Пропозиції".

На место происшествия направили следственно-оперативную группу, которая должна установить обстоятельства совершения уголовного преступления. Также сейчас продолжается досудебное расследование в рамках криминального производства, открытого по ч.2 ст.160 УК Украины. Сотрудники полиции пытаются установить обстоятельства совершения правонарушения и выяснить, кто в этом принимал участие.





Напомним, портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA провели серию опросов, в рамках которых мы выяснили, кому украинцы готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. В частности, за кого готовы проголосовать жители Днепра.

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