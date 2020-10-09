Опрос "Комментариев": кто должен стать следующим мэром Днепра

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA рады представить серию опросов, в рамках которых мы выясним – кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди – Днепр, где несколько больших игроков вышли на старт предвыборной кампании.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром.

А пока кандидаты делают все возможное, чтобы добиться лояльности максимального числа избирателей, портал "Комментарии" хочет выяснить, кому прямо сейчас жители крупнейших городов страны готовы отдать свои голоса. Мы предлагаем вам выбрать одного кандидата, за которого вы готовы проголосовать прямо сейчас. А уже после выборов мы сравним их результаты с данными нашей рейтинговой платформы и проанализируем, кто из кандидатов качественнее других провел предвыборную кампанию, а кто – провалился в решающий момент.

А кто кандидаты?

В Днепре, как и в Киеве, хватает известных в масштабах целой страны политических деятелей. Снова идет на выборы журналист, бывший нардеп, а ныне действующий мэр Днепра Борис Филатов. Одним из его соперников будет Геннадий Корбан, в рядах партии которого ("Укроп") он и стал народным депутатом Украины в 2015 году.

Дополняет список "титанов" Александр Вилкул – также бывший "регионал", а ныне – лицо партии "Блок Вилкула — Украинская перспектива". Социология высокие шансы на проход во второй тур (сразу более 50% голосов вряд ли кто-то наберет в Днепре) дает также предпринимателю и общественному деятелю Загиду Краснову.

С полным списком кандидатов в мэры Днепра можно ознакомиться здесь.

Голосуйте смело, ведь портал "Комментарии" уже по доброй традиции гарантирует максимальную честность и прозрачность своих опросов!

Отметьте свой выбор, чтобы увидеть результаты опроса.

Также портал "Комментарии" предлагает определить, кого вы бы хотели видеть мэром Одессы.

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