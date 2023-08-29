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Подоляк рассказал, будут ли в Украине выборы

У Зеленского назвали условия, которые необходимо обеспечить для проведения выборов в Украине.

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность проведения выборов в Украине во время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.

Подоляк рассказал, будут ли в Украине выборы

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Подоляк считает, что проведение выборов в Украине во время войны станет "историческим прецедентом и мощным символом приверженности Украины принципам демократии". Однако по словам советника ОП следует понимать, что эта сложная задача и подобных ситуаций не было в истории.


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Подоляк перечисляет факторы, которые должны быть исполнены для проведения выборов. В частности, это касается безопасности на избирательных участках на территории Украины, которая постоянно находится под ракетными ударами России. Кроме того, следует обеспечить голосование для военных на фронте, а также украинских беженцев, которые находятся во многих странах мира.

Также Подоляк объясняет, что выборы потребуют значительных финансовых расходов, особенно в момент, когда "весь бюджет должен работать на победу".

"Но главное – сохранение единства во время избирательных кампаний и эффективность системы управления государственным аппаратом", — пишет Подоляк.

Подоляк подытоживает, что в нужный момент Украина сможет провести демократические выборы и параллельно будет противостоять армии РФ. Однако украинский чиновник не указывает на возможную дату выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Подоляк прогнозирует скорейшее окончание войны. Украинский чиновник объясняет, что со временем украинские войска будут скорее освобождать оккупированные территории, что приведет к падению режима Путина.

Также "Комментарии" писали о Трампе, которого могут снять с президентских выборов по неожиданной причине в Конституции США.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1696482725752922210
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