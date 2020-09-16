Початиться на тему выборов с Черчиллем или Платоном: ЦИК представил интерактивную игру о предстоящих выборах

Центральная избирательная комиссия анонсировала запуск бесплатного портала и курса о предстоящих выборах. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Источник: kyiveuromarathon

“21 сентября ЦИК запускает бесплатный портал „ЦИК: Просвита“, курс „Просто о выборах“. Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шутливой форме. Указанный проект разработан для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов. В общем каждый желающий сможет лично початиться на тему выборов с Платоном, Черчиллем, княгиней Ольгой и другими важными персонами”, — говорится в сообщении.

Известно, что в создании портала и курса брали участие более 30 специалистов, а курировал менеджмент проекта Совет Европы.

Также в сообщении подчеркивается, что каждый желающий, зайдя на портал, может бесплатно изучить нормативно-правовую базу о выборах, их принципах на совершенно доступном языке.

"Никаких цитирований законов и скучных определений здесь нет. Также портал имеет стильное визуальное оформление, ведь на страницах проекта оживают иллюстрации к книге “Слово о полку Игореве”, — сообщает пресс-служба ведомства.

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