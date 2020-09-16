Початиться на тему выборов с Черчиллем или Платоном: ЦИК представил интерактивную игру о предстоящих выборах

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Дмитрий Симоненко
Центральная избирательная комиссия анонсировала запуск
бесплатного портала и курса о предстоящих выборах. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Источник: kyiveuromarathon
Известно, что в создании портала и курса брали участие
более 30 специалистов, а курировал менеджмент проекта Совет Европы.
Также в сообщении подчеркивается, что каждый желающий,
зайдя на портал, может бесплатно изучить нормативно-правовую базу о выборах, их
принципах на совершенно доступном языке.
Ранее "Комментарии" рассказали какие причины могут послужить для отмены
голосования в местные советы.
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