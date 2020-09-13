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Главная Новости Политика выборы "На сегодня нет оснований полагать, что местные выборы возможно отменят", - ЦИК
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"На сегодня нет оснований полагать, что местные выборы возможно отменят", - ЦИК

Представитель ЦИК Сергей Постивый рассказал, какие причины могут послужить для отмены голосования в местные советы

сегодня, 17:28
Автор:

Екатерина Белоброва

Выборы в органы самоуправления местных советов, которые запланированы на 25 октября 2020 года, пройдут даже в  регионах, которые на момент голосования будут объявлены "красной зоной". Об этом сообщил представитель Центральной избирательной комисии Сергей Постивый, передает "Новое время",

"На сегодня нет оснований полагать, что местные выборы возможно отменят", - ЦИК

По его словам, в соответствии с законодательством местные выборы могут быть отменены только в случае введения военного или чрезвычайного положения. В то же время отнесение территории к красной зоне карантина не является основанием, чтобы признавать невозможность проведения там выборов.

Постивый подчеркнул, что сейчас комиссия не располагает информацией о наличии каких-либо вариантов отмены или переноса выборов в Украине (или на отдельных ее территориях) в связи с карантином.

При этом он подчеркнул, что отмена или перенос выборов "теоретически возможны", поскольку высшее руководство страны может ввести чрезвычайное положение. Однако, по мнению эксперта, это сложный процесс.

"На сегодняшний день говорить, что будет какая-либо отмена проведения выборов, у нас пока оснований нет", - сообщил Постивый.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к гражданам со срочным сообщением в связи с массовым заболеванием коронавирусом.



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