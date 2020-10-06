kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10704.31

ETH/USD

348.54

LTC/USD

47.29

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы По личному звонку Зеленского в Одессе с выборов сняли кандидата в мэры Голубова, – Молчанов
commentss НОВОСТИ Все новости

По личному звонку Зеленского в Одессе с выборов сняли кандидата в мэры Голубова, – Молчанов

Политолог рассказал, почему партию Дмитрия Голубова сняли с выборов в Одессе

сегодня, 17:35
Автор:

Станислав Молчанов

Политолог Кирилл Молчанов заявил, что указание снять кандидата в мэры Одессы Дмитрия Голубова и его партию "Блок Дмитрия Голубова" с избирательной гонки дал лично Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. 

По личному звонку Зеленского в Одессе с выборов сняли кандидата в мэры Голубова, – Молчанов

"Впервые в истории страны Президент лично позвонил с указанием снять с выборов кандидата в мэры Одессы! Речь идет о Дмитрии Голубове, которого сегодня сняли с избирательной гонки по решению суда. Иски против него подали "Слуги народа" якобы из-за проблем с регистрацией. Но реальной причиной была огромная поддержка Голубова в Одессе. По данным соцопросов, он уверенно выходил во второй тур. Таким образом, рушился план ОП с выходом Филимонова во 2-й тур и последующего слива выборов в Одессе под Труханова", — отметил Кирилл Молчанов.

Кирилл Молчанов назвал этот инцидент применением административного ресурса.

В свою очередь, сам Дмитрий Голубов также рассказал о давлении на суд со стороны президента Украины.

"По моей информации, Зеленский лично звонил главе суда и описал, что произойдет с судьями, которые попытаются принять законное решение и оставить нашу команду в гонке. После этого, по просьбе Зеленского, руководитель областного СБУ Виктор Доровский повторил угрозу посадить в тюрьму судей уже при личной встрече с председателем апелляционного суда Одесской области. Параллельно сотрудники СБУ приезжали к членам территориальных комиссий домой и пытались заставить дать показания о каких-то нарушениях в поданной мной и моей партией документации. Таких грязных выборов в Одессе еще не было никогда. И причина — боязнь правящей партии вчистую проиграть выборы в южной столице", — сказал Дмитрий Голубов.

Голубов отметил при этом, что остается в политике и будет "дальше отстаивать интересы одесситов".

Напомним, основанием для судебного иска послужила якобы неверно оформленная оплата залога для участия в местных выборах.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/news/730353-politolog-zayavil-chto-kandidata-v-mery-odessy-golubova-snyali-s-vyborov-po-ukazaniyu-zelenskogo
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости