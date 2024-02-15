Первая социология после отставки Залужного: за кого проголосовали бы украинцы на выборах сегодня

Украинцы категорически против отставки Валерия Залужного (против 80,45%), а также против принудительной мобилизации (против 89,72%). Абсолютное большинство – за добровольную мобилизацию с применением дополнительной финансовой мотивации (за – 93,97%) и за призыв силовиков, работающих в тылу (за – 86,54%).

За кого проголосовали бы украинцы на выборах сегодня. Фото из открытых источников

Именно эти два события – отставка Валерия Залужного и внесение в парламент законопроекта о мобилизации – изменили политические предпочтения украинцев.

Если бы выборы президента Украины проходили сегодня, то больше голосов среди тех, кто определился и собирается прийти на избирательные участки, отдали бы:

— Валерию Залужному – 38,16%,

— Владимиру Зеленскому – 16,17%,

— Юлии Тимошенко – 9,91%,

— Петру Порошенко – 8,08%

В случае, если Валерий Залужный не будет участвовать в президентской гонке, то результаты волеизъявления определившихся с выбором выглядят так:

- Владимир Зеленский – 21,01%,



— Юлия Тимошенко – 18,83%,

— Петр Порошенко – 14,14%

— Виталий Кличко – 6,64%.

В то же время, если бы выборы в парламент проходили сегодня, то в Раду прошли бы только 4 партии: партия Валерия Залужного 36,92%, блок Владимира Зеленского — 12,76%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 9,84%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 7,65%. Остальные – набирают значительно менее 3%.









Социологический опрос проводился 9-11 февраля 2024 года ВОО "Передовые Правовые Инициативы" в Украине (кроме оккупированных и прифронтовых регионов) и заграницей (где наибольшее количество украинских беженцев).



В исследовании приняли участие 5105 респондентов в возрасте от 18 лет. 50% опрошено методом интервью "face-to-face" и 50% — по телефону через мобильное приложение системы "IQR", разработанное специалистами "ППИ". Погрешность репрезентативности не превышает 2,0%.