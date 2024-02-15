Первая социология после отставки Залужного: за кого проголосовали бы украинцы на выборах сегодня

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Slava Kot
Украинцы категорически против отставки Валерия Залужного (против 80,45%), а также против принудительной мобилизации (против 89,72%). Абсолютное большинство – за добровольную мобилизацию с применением дополнительной финансовой мотивации (за – 93,97%) и за призыв силовиков, работающих в тылу (за – 86,54%).
За кого проголосовали бы украинцы на выборах сегодня. Фото из открытых источников
Именно эти два события – отставка Валерия Залужного и внесение в парламент законопроекта о мобилизации – изменили политические предпочтения украинцев.
Если бы выборы президента Украины проходили сегодня, то больше голосов среди тех, кто определился и собирается прийти на избирательные участки, отдали бы:
В случае, если Валерий Залужный не будет участвовать в президентской гонке, то результаты волеизъявления определившихся с выбором выглядят так:
В то же время, если бы выборы в парламент проходили сегодня, то в Раду прошли бы только 4 партии: партия Валерия Залужного 36,92%, блок Владимира Зеленского — 12,76%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 9,84%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 7,65%. Остальные – набирают значительно менее 3%.
Социологический опрос проводился 9-11 февраля 2024 года ВОО "Передовые Правовые Инициативы" в Украине (кроме оккупированных и прифронтовых регионов) и заграницей (где наибольшее количество украинских беженцев).
В исследовании приняли участие 5105 респондентов в возрасте от 18 лет. 50% опрошено методом интервью "face-to-face" и 50% — по телефону через мобильное приложение системы "IQR", разработанное специалистами "ППИ". Погрешность репрезентативности не превышает 2,0%.
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