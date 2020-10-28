"Перемога Пальчевского" пробует отобрать в свою пользу голоса у ОПЗЖ на выборах в Киевсовет - фото

"Перемогу Пальчевского" уличили в попытке отобрать голоса в свою пользу у ОПЗЖ на выборах в Киевсовет. Об этом сообщает издание "Страна.ua", опираясь на подтверждающие факт фальсификации протоколы.



"В Киеве у блока "Оппозиционной платформы — За жизнь" украли голоса в пользу "Перемоги Пальчевского", которая занимала последние проходные позиции на выборах в Киевсовет. Так, в распоряжении "Страны" оказались два протокола УИК 800133 в Дарницком районе Киева, один из которых был сделан до пересчета голосов, а второй после. Разница лишь в том, что до пересчета у ОПЗЖ было 48 голосов, а после — 8. При этом у "Перемоги Пальчевского" 40 и 80 соответственно" — пишет издание.

По информации "Страны", сейчас назначен пересмотр результатов голосования этого округа.

Как неоднократно писали украинские СМИ, избирательную кампанию Андрея Пальчевского и его партии на выборах финансирует многолетний "смотрящий" за Киевом, а ныне народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар.



Политолог Андрей Золотарев на своей странице в Facebook, отмечает:

"Столар снова пролетел мимо Киева. Грандиозное несоответствие соцопросов и результатов местных выборов дает основания предполагать, что кое-кто из руководителей социологических компаний из этих выборов вышел долларовыми миллионером. Вадим Столар, несмотря на огромные затраты, не смог посадить в кресло мэра Киева Андрея Пальческого. Круче всего получилось с "Перемогой" Пальчевского, которой рисовали и по 16. На выходе вы уже знаете, посчитали, прослезились. Стоит признать, что с политикой у инвестировавшего в кампанию Вадима Столара не складывается. Денег тратится без меры с неизменно отрицательным результатом. Так было и в этот раз, Столар решил реинвестировать капитал, заработанный в свое время на Киеве, чтобы вернуться. И снова пролетел. Огромное количество наружной рекламы, в том числе и за сотни километров от столицы. Масштаб сопоставимый с партийной кампанией на выборах в Верховную Раду. Безлимит на каналах Медведчука, который сыграл злую шутку с Пальчевским, загнав его в нишу, где все уже занято. Зачем, спрашивается, нужна "Перемога" если есть "За життя"? В общем, Кубок Думчева в номинации как дорого и сердито "взлохматить" инвестора миллионов эдак на 10 заслуженно достался победителю".

По мнению же политолога Павла Рудякова, Пальчевский стал абсолютным чемпионом по количественным данным агитационной кампании не только в столице, но и по всей стране. Если судить по объемам и масштабам, то его предвыборная кампания больше соответствовала уровню президентской.



"Время присутствия на телеканалах определенного плана и собственника зашкаливало. Позволю себе предположить, что и то, и другое стоило денег, причем, немалых. На выходе — 4,5%! Вся реклама обернулась антирекламой, сыграв злую шутку и с самим кандидатом, и со спонсорами. Кто они, мне доподлинно неизвестно. Киев, впрочем, город по мировым меркам не такой уже гигантский, слухи распространяются быстро: от одного — к другому, от одного — к другому. Пальчевского в киевском метро часто связывают со Столаром. Это — добрые языки. Языки же злые, которых в метро тоже хватает, добавляют, что, продвигая Пальчевского, Столар планировал усилить свое влияние в Киеве. Увы, не удалось. Избирательная кампания Пальчевского оказалась одной из наиболее затратных", — написал Павел Рудяков на своей странице в Facebook.

Политический эксперт Дмитрий Джангиров на своей странице в Facebook тоже высказался о сложившейся ситуации:

"Крупнейший (на тот момент) киевский застройщик пару лет назад серьезно "бьет горшки" с действующим мэром, в силу чего несет потери как прямые, так и виде "упущенной выгоды". Чтобы принудить мэра Кличко к новым "деловым переговорам", Вадим Столар снаряжает в Киевсовет ряд проектов, среди которых выделяется Андрей Пальчевского и его партия "Победа Пальчевского"…. Короче, диагноз: пролетел мимо электората. Кстати, только в последнюю предвыборную неделю Пальчевский потратил на рекламное продвижение в YouTube 978 тысяч грн, которые обеспечили ему 3,3 млн. просмотров. Однако, суммарное количество проголосовавших за партию Пальчевского в тех административных единицах, где она выдвигалась — менее 50 тысяч. Эффективность, однако…"

Напомним, что действующий мэр Киева Виталий Кличко на местных выборах 25 октября, по данным экзитпола, получил 47,8% поддержки. На втором месте представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Попов (8,6%), на третьем — кандидат от партии "Голос" Сергей Притула (8,3%), на четвертом — кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук (8%). Замыкает пятерку представитель "Батькивщины" Алексей Курченко. Однако источник, близкий к Киевской территориальной избирательной комиссии, сообщили в СМИ, что у Кличко есть шансы на победу в первом туре. Так, после обработки 67% бюллетеней, он набирал около 51% голосов. Вторым Попов (9,4%), третьим — Притула (7,7%).



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