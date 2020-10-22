Перед выборами власть манипулирует народом, запугивая стариков и заманивая молодежь – Шахов

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Станислав Молчанов
Штаб по борьбе с коронавирусом скорее правильно назвать "штабом выборов", где ключевое слово – выборы. Так лидер партии "Наш край", кандидат в мэры Киева Сергей Шахов прокомментировал ситуацию с коронавирусом накануне местных выборов и рассказал в эфире программы "Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком" на телеканале "Обозреватель ТВ", что думает о создании нового антиковидного штаба во главе с Зеленским.
По мнению Шахова, власть делит народ Украины
на "своих" и "чужих" избирателей в попытке переломить тенденцию к падению
рейтинга провластной партии. Такую ситуацию Шахов назвал очередной попыткой
лишить украинцев их конституционных прав. В частности, нардеп напомнил об
отмене выборов на Донбассе в 18 ключевых громадах региона. Только там произошла
дискриминация украинцев по территориальному признаку, а сейчас происходит
дискриминация по возрастному и социальному признаках, считает Шахов.
Напомним, Минздрав назвал правила безопасности
во
время выборов.
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