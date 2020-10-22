Перед выборами власть манипулирует народом, запугивая стариков и заманивая молодежь – Шахов

Штаб по борьбе с коронавирусом скорее правильно назвать "штабом выборов", где ключевое слово – выборы. Так лидер партии "Наш край", кандидат в мэры Киева Сергей Шахов прокомментировал ситуацию с коронавирусом накануне местных выборов и рассказал в эфире программы "Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком" на телеканале "Обозреватель ТВ", что думает о создании нового антиковидного штаба во главе с Зеленским.

"Если у нас все так плохо с эпидемией, то будьте честными с людьми и перенесите выборы? Например, на весну. Ведь на участках будет большое скопление людей, но нет денег, чтобы обеспечить элементарные средства защиты — маски, перчатки, антисептики и т.д., — заявил Шахов. — Сегодня власть, безусловно, идет на преступление. Она запугивает пожилых людей, которые в группе риска. А ведь именно эти люди уважают закон, свои права и обязанности и всегда приходят голосовать. При этом своими пятью вопросами Зеленский вытягивает молодежь на избирательные участки, заманивая их марихуаной".

По мнению Шахова, власть делит народ Украины на "своих" и "чужих" избирателей в попытке переломить тенденцию к падению рейтинга провластной партии. Такую ситуацию Шахов назвал очередной попыткой лишить украинцев их конституционных прав. В частности, нардеп напомнил об отмене выборов на Донбассе в 18 ключевых громадах региона. Только там произошла дискриминация украинцев по территориальному признаку, а сейчас происходит дискриминация по возрастному и социальному признаках, считает Шахов.

"Кстати, "Наш край" делал свои опросы по всей стране, и еще недавно абсолютное большинство людей (особенно на востоке – около 80%) собирались прийти на местные выборы, чтобы изменить ситуацию. Но сейчас украинцев просто запугали — и желающих проголосовать уже намного меньше. Но я призываю людей надеть маски, перчатки, взять дезинфектор, прийти на выборы, чтобы не позволить власти манипулировать страной в корыстных целях", — заявил Шахов.

Напомним, Минздрав назвал правила безопасности во время выборов.

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