kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.09.2020

BTC/USD

10885.25

ETH/USD

373.02

LTC/USD

49.54

НБУ 15.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Справка о судимости не понадобится: как теперь в Украине можно стать депутатом
commentss НОВОСТИ Все новости

Справка о судимости не понадобится: как теперь в Украине можно стать депутатом

Рада изменила условия регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах

сегодня, 15:17
Автор:

Таисия Ерохина

Народные депутаты проголосовали за закон, отменяющий обязательное предоставление справки о судимости кандидатов в депутаты на местных выборах. Такое решение было принято на заседании парламента сегодня, 15 сентября, говорится в сообщении на сайте Рады.

Справка о судимости не понадобится: как теперь в Украине можно стать депутатом

Принят Закон "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах" имеет целью упростить условия регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 и более тысяч).

Так, исключен п. 9 ч. 1 ст. 222 Избирательного кодекса Украины. Им предусматривалось предоставление справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Теперь для всех кандидатов установлены одинаковые условия для подтверждения несудимости.

"Путем указания об этом сведений в автобиографии", - говорится в сообщении Рады.

Напомним, около 100 000 избирателей в Украине решили изменить адрес для голосования на местных выборах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!