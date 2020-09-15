Справка о судимости не понадобится: как теперь в Украине можно стать депутатом

Народные депутаты проголосовали за закон, отменяющий обязательное предоставление справки о судимости кандидатов в депутаты на местных выборах. Такое решение было принято на заседании парламента сегодня, 15 сентября, говорится в сообщении на сайте Рады.

Принят Закон "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах" имеет целью упростить условия регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 и более тысяч).

Так, исключен п. 9 ч. 1 ст. 222 Избирательного кодекса Украины. Им предусматривалось предоставление справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Теперь для всех кандидатов установлены одинаковые условия для подтверждения несудимости.

"Путем указания об этом сведений в автобиографии", - говорится в сообщении Рады.

Напомним, около 100 000 избирателей в Украине решили изменить адрес для голосования на местных выборах.

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