Пальчевский ответил на вопрос, если ли у него российский паспорт

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Владимир Лавский
Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский на фоне разгоревшегося скандала показал свой украинский паспорт и заявил, что больше у него нет никаких других. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.
На этой неделе средства массовой информации распространили данные, что у 59-летнего кандидата на должность мэра Киева есть и российское гражданство. По официальным данным, Андрей Пальчевский стал гражданином Украины в 2009 году, до этого пребывая в статусе гражданина России.
В 1995 году политик даже баллотировался в Государственную Думу от "Партии любителей пива" под высоким третьим номером, однако успехом это не увенчалось, его команда заняла лишь 21-е место и не попала в российский парламент.
Ранее "Комментарии" провели опрос среди пользователей портала, чтобы узнать, кого из кандидатов в мэры Киева они поддерживают.
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