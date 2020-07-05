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"Моя задача - привести во власть умных людей", - Андрей Пальчевский

Общественный деятель и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил о создании собственной политической силы

сегодня, 16:26
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"Моя задача - привести во власть умных людей", - Андрей Пальчевский

В эфире телеканала Украина 24 лидер новой политической силы “Перемога Пальчевского” заявил, что во власти должны быть умные люди и именно такими будут представители его команды.


“Я стал искать профессионалов - такие люди есть. Если не бояться умных людей, они отдаются делу и результату полностью. А если, ты берешь в свою команду тех, кто может только “лизать руки кормящего”, то система будет держаться на временщиках. Нет сомнения, что все они разбегутся”, - уверен Андрей Пальчевский.

Также он объяснил, почему решил идти в политику.

“Есть люди, которые не крепнут умом. Сейчас такие люди у власти. И что я должен делать? Если продолжать смотреть, то народ будет меня критиковать. Мне говорят: уже давно бы пошли в политику - мы бы вас поддержали. И таких людей все больше и больше”, - рассказал общественный деятель и бизнесмен.


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