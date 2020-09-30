ОПЗЖ: Травля Фокина показывает, что власть не хочет выполнять Минские соглашения

Беспрецедентная травля заместителя главы украинской делегации в Минской ТКГ Витольда Фокина в очередной раз доказывает, что власть не имеет ни малейшего желания заниматься мирным урегулированием на Донбассе путем выполнения Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, что вчера, 29 сентября, Витольд Фокин встретился с членами Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. После дискуссии часть депутатов обратилась к Зеленскому с циничным требованием вывести Фокина из состава ТКГ.

"Развернувшаяся в Верховной Раде травля заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в очередной раз продемонстрировала украинцам и мировому сообществу давно ставший очевидным факт: украинская власть не стремится к выполнению Минских соглашений путем переговоров. О каких переговорах может идти речь, если даже среди представителей одной стороны нет уважения к позиции друг друга и ответом на аргументированные заявления становятся оскорбления, обвинения и откровенная грубость?" – отмечается в заявлении партии.

Те, кто требуют отставки Витольда Фокина, показывают, что в Украине пресекается любой плюрализм мнений по достижению мира на Востоке Украины.

"Представители украинской власти, требующие отставки Фокина, демонстрируют, что в вопросе Донбасса нет и не может быть речи о каком-то плюрализме мнений или простом уважении к собеседнику. Это тот уровень дискуссии, который существует внутри страны с 2014 года и обрекает Украину на продолжение вооруженного конфликта, мешает установлению мира", – пишут в ОПЗЖ.

Принципиальность и порядочность Витольда Павловича доказывают, что в Украине есть опытные, достойные политики, которые, несмотря на давление, не предают свою позицию и не торгуют суверенитетом.

"Уверены, что смелость и откровенность Витольда Фокина выглядели достойно, особенно на фоне поведения депутатов от "Слуги народа", у которых нет ни морального, ни интеллектуального права путем шантажа принуждать политика, стоявшего у истоков независимой Украины, предать свою позицию. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что достойное поведение Витольда Фокина должно заставить украинцев задуматься над той системой лжи и давления, которую навязывала им власть Порошенко, а теперь навязывает и окружение Зеленского: когда под предлогом безопасности граждан Украины лишают конституционного права избирать и быть избранными, торгуют суверенитетом, выполняя распоряжения МВФ, душат людей неподъемными жилищно-коммунальными тарифами. Многие из заслуженных украинских политиков учились управлению страной, в том числе и используя опыт Витольда Фокина. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" благодарит Вас, господин Фокин, за еще один урок – урок порядочности, последовательности и принципиальности", – подчеркивают в ОПЗЖ.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук говорил о том, что из-за отсутствия политической воли у Зеленского нет шансов достичь мира на Донбассе.





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