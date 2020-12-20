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ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду - эксперт

По мнению Ярослава Шевчука, партии Виктора Медведчука и Петра Порошенко объединились для достижения политических целей

сегодня, 22:05
Автор:

Владимир Лавский

ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду. Об этом заявил политический обозреватель Ярослав Шевчук в своем блоге на портале "Скептик". 

ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду - эксперт

По его словам, партии Виктора Медведчука и Петра Порошенко оформили временный союз ради достижения общей цели – внеочередных парламентских выборов. Информация о договоренностях между ОПЗЖ и Евросолидарностью стала достоянием общественности, и уже циркулирует в телеграм-каналах. Более того, президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times фактически подтвердил этот факт.

Зеленский заявил американскому изданию, что знает о том, что на депутатов его партии влияют разные финансовые группы, в частности, "группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте". Публичное признание такого положения дел в собственной фракции говорит о том, что президент начинает нервничать, поскольку монобольшинство разрушается. И разрушают его как раз Медведчук и Порошенко, которые, в случае внеочередных выборов в Раду, значительно увеличат свои фракции в парламенте. А вот Зеленский наверняка потеряет большинство.

Телеграм-канал "Печерські пагорби" пишет, что Медведчук и Порошенко намерены создать искусственный политический кризис в парламенте.

"Коалиции между партиями Порошенко и Медведчука в областных и городских советах были репетицией и проверкой реакции общественности. Так как волны народного гнева не было, лидеры решили перевести сотрудничество на новый уровень. ЕС и ОПЗЖ работают на совершенно противоположный электорат и в этом случае для них это преимущество: каждая из партий сможет убедить своего избирателя в необходимости перевыборов и на выходе результат получится значительным… Порошенко и Медведчук решили, что личные конфликты можно отложить на второй план ради уничтожения рейтинге Зеленского, и медиа-империи обоих уже активно работают по ОП", — пишет телеграм-канал.

"Наверняка, вскоре в Раде мы увидим, как монобольшинство будет проваливать законопроекты, что позволит оппозиции поставить вопрос о роспуске этого созыва Рады. На днях для ОП прозвенел первый такой звоночек – Рада провалила назначение Юрия Витренко министром энергетики, хотя по этому кадровому вопросу с депутатами работал лично глава ОП Андрей Ермак" — отметил эксперт.

Как ранее сообщали "Комментарии", эксперт назвал причины политической популярности Виктора Медведчука. 



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Источник: https://skeptik.com.ua/blog/opzzh-i-es-obedinilis-i-budut-dobivatsya-dosrochnyh-vyborov-v-radu/
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