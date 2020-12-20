ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду - эксперт

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Владимир Лавский
ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду. Об этом заявил политический обозреватель Ярослав Шевчук в своем блоге на портале "Скептик".
По его словам, партии Виктора Медведчука и Петра Порошенко оформили временный союз ради достижения общей цели – внеочередных парламентских выборов. Информация о договоренностях между ОПЗЖ и Евросолидарностью стала достоянием общественности, и уже циркулирует в телеграм-каналах. Более того, президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times фактически подтвердил этот факт.
Зеленский заявил американскому изданию, что знает о том, что на депутатов его партии влияют разные финансовые группы, в частности, "группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте". Публичное признание такого положения дел в собственной фракции говорит о том, что президент начинает нервничать, поскольку монобольшинство разрушается. И разрушают его как раз Медведчук и Порошенко, которые, в случае внеочередных выборов в Раду, значительно увеличат свои фракции в парламенте. А вот Зеленский наверняка потеряет большинство.
Телеграм-канал "Печерські пагорби" пишет, что Медведчук и Порошенко намерены создать искусственный политический кризис в парламенте.
Как ранее сообщали "Комментарии", эксперт назвал причины политической популярности Виктора Медведчука.
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