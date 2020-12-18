Системность и приоритеты Медведчука – залог его популярности и влиятельности - Потемкин

Язык
Coinspot 18.12.2020
BTC/USD
22838.53
ETH/USD
648.36
LTC/USD
108.25
НБУ 18.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Системность и приоритеты Медведчука – залог его популярности и
влиятельности. Об этом заявил в Facebook политический обозреватель Александр
Потемкин.
Фото из открытых источников
По его словам, согласно рейтингу “Вестей”, Виктор Медведчук оказался самым
влиятельным украинцем после Рината Ахметова, Владимира Зеленского и Андрея
Ермака. Таким образом, среди политиков лидер ОПЗЖ оказался вторым после
президента. В сравнении с прошлогодним рейтингом, Медведчук только усилил свое
влияние: его персона оказалась на три пункта выше. Кроме того, несколько месяцев
назад в аналогичном рейтинге “Нового времени” он занял ту же позицию.
Потемкин отмечает, что можно относиться к Медведчуку как угодно, но нельзя
умалять его достижений.
По словам Потемкина, какими бы ни были антипатии к Медведчуку на Западе, с
его выводами соглашается все большее количество влиятельных международных
организаций и экспертов. В частности, если вспомнить скандал с Конституционным
судом, Венецианская комиссия признавала правоту Медведчука в незаконности
инициативы "О восстановлении доверия к КС".
Потемкин добавляет, что вместо того чтобы объединить усилия для решения
главных проблем страны, в адрес Медведчука со стороны звучат угрозы
ответственностью за такие переговоры перед законом.
Тем временем рейтинг политика и партии ОПЗЖ растет.
Как сообщалось, Медведчук высказался об отказе Украины от российской
вакцины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости