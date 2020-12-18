Системность и приоритеты Медведчука – залог его популярности и влиятельности - Потемкин

Системность и приоритеты Медведчука – залог его популярности и влиятельности. Об этом заявил в Facebook политический обозреватель Александр Потемкин.

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По его словам, согласно рейтингу “Вестей”, Виктор Медведчук оказался самым влиятельным украинцем после Рината Ахметова, Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Таким образом, среди политиков лидер ОПЗЖ оказался вторым после президента. В сравнении с прошлогодним рейтингом, Медведчук только усилил свое влияние: его персона оказалась на три пункта выше. Кроме того, несколько месяцев назад в аналогичном рейтинге “Нового времени” он занял ту же позицию.

"Всякие национал-радикалы называли Медведчука одним из самых одиозных украинских политиков и пророчили ему падение рейтинга, но все эти прогнозы не сбылись. Медведчук, находясь в оппозиции, решает главные проблемы украинцев. А это на сегодня – война и коронавирус", — считает политобозреватель.

Потемкин отмечает, что можно относиться к Медведчуку как угодно, но нельзя умалять его достижений.

"Фактически, при полном отсутствии желания украинской власти настроить диалог с Россией, у нашей восточной соседки нет вариантов, с какой политической силой строить отношения. Диалог установлен только с "Оппозиционной платформой — За жизнь" и лично с Медведчуком, и это вряд ли изменится, — считает политобозреватель. — Сам бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в одном из интервью признался: он убежден, что Путин и Медведчук понимают друг друга с полуслова, и украинский политик мог бы убедить российского президента "сделать шаг назад"".

По словам Потемкина, какими бы ни были антипатии к Медведчуку на Западе, с его выводами соглашается все большее количество влиятельных международных организаций и экспертов. В частности, если вспомнить скандал с Конституционным судом, Венецианская комиссия признавала правоту Медведчука в незаконности инициативы "О восстановлении доверия к КС".

"Что же касается борьбы с коронавирусом, помимо систематической помощи больницам за собственные средства, Медведчук договорился по поставкам в Украину российской вакцины. Политические вопросы здесь уходят на второй план, ведь это, без преувеличения, вопрос жизни и смерти. Именно после встречи с Медведчуком в Фонде прямых инвестиций РФ подтвердили готовность не просто поставить препарат, но и производить его на мощностях харьковской фармацевтической компании", — пишет эксперт.

Потемкин добавляет, что вместо того чтобы объединить усилия для решения главных проблем страны, в адрес Медведчука со стороны звучат угрозы ответственностью за такие переговоры перед законом.

Тем временем рейтинг политика и партии ОПЗЖ растет.

"Влияние растет еще и по той причине, что шансы проведения досрочных парламентских выборов увеличиваются. По данным опроса КМИС, если бы выборы происходили сейчас, за ОПЗЖ проголосовали бы 22,2%. Пора признать тот факт, что значимость Медведчука растет, как на дрожжах и в Украине, и за ее пределами. Нравится это кому-то или нет" — отметил Потемкин.

Как сообщалось, Медведчук высказался об отказе Украины от российской вакцины.

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