Опрос: Зеленский второй. Кого украинцы хотят видеть президентом

Как свидетельствуют данные опроса, который проводился с 22 февраля по 1 марта и в нем приняло участие 3 000 человек, если бы президентские выборы состоялись в этом году, победу на них одержал бы бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. За него отдали бы свои голоса 31,3% избирателей или 41,4% среди определившихся и идущих на выборы. Второе место у действующего президента Владимира Зеленского. Его готовы поддержать 21,7% опрошенных или 23,7% среди тех, кто пошел бы на выборы.

Валерий Залужный

Остальные кандидаты имеют по сравнению с ними просто мизерный уровень поддержки. В частности, за лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко готовы голосовать 4,8%, за Дмитрия Разумкова – 4,2%, за Сергея Притула – 3,1%.

Все остальные вероятные кандидаты имеют менее трех процентов поддержки. Например, руководителя ГУР Кирилла Буданова в должности президента хотели бы видеть 2,4% респондентов, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 2,1%. Замеряли социологи также рейтинг Алексея Арестовича, у него 1,1% поддержки, а Виталия Кличко – 0,7%.

По данным опроса, если бы во второй тур президентских выборов вышли Зеленский и Залужный, то последнего поддержали 48,2% респондентов. Действующий президент получил бы 23,3% голосов. При этом 14,1% респондентов указали, что не поддерживают ни Зеленского, ни Залужного в должности президента.

Кроме того, по данным опроса, если бы Залужный создал свою партию, то на выборах в Верховную Раду ее поддержали бы 34,2% респондентов. При этом за партию Зеленского голосовали бы 15,5% опрошенных. Партия Порошенко набрала бы 5,5%, а Притулы – 5,1%, политсила Разумкова имела бы 5% голосов.

При этом волонтер Роман Доник не понимает, зачем проводить подобного рода провокационные опросы. Он также обратил внимание на то, что его заказали не партия, политтехнологи и не политики, а издания.

"Вот чтобы что? Особенно зная, что выборов пока на горизонте ни в коем виде нет. Вот какая мотивация?"

– написал Доник в Facebook.

Впоследствии он предположил, что цель этого опроса "поддраконить" власть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента переживали, что Валерий Залужный может стать конкурентом Владимира Зеленского на выборах, поэтому его уволили с должности Главнокомандующего ВСУ.



