Оппозиция к Кличко объединилась вокруг Пальчевского, - Бузаров

Партия "Перемога Пальчевского" поддержала киевлян, вышедших на акцию к зданию КГГА с напоминанием мэру Виталию Кличко о невыполненных обещаниях. Политолог Андрей Бузаров на своей странице в Facebook прокомментировал этот митинг.

"Прошла масштабная акция под Киеврадой, людей на которую собрала партия "Перемога Пальчевского". Умение работать с улицей тоже показывает сплоченность команды и организаторские способности лидера, — уверен Бузаров. — К сожалению, или к счастью, других таких акций от кандидатов я не припомню, видимо, с экранов телевизоров удобнее вести кампанию".

Кроме того, политолог высказался относительно инициативы "слуг народа" перенести второй тур выборов.

"Вряд ли отменят второй тур, потому, в связи с этим, смогут ли оппозиционные к Кличко силы объединиться является ключевым вопросом в Киеве после 25 октября", — подчеркнул он.

Как известно, вчера киевляне собрались на акцию под КГГА, чтобы напомнить мэру Киева Виталию Кличко о невыполненных обещаниях и вручить ему коробки с собранными в поддержку петиции подписями, которых собрали более 100 тысяч. Акцию поддержала политическая сила "Перемога Пальчевского".





Напомним, эксперты оценили возможность выборов в Украине без второго тура: что задумали "слуги народа".

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