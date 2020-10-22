Оппозиция к Кличко объединилась вокруг Пальчевского, - Бузаров

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Станислав Молчанов
Партия "Перемога
Пальчевского" поддержала киевлян, вышедших на акцию к зданию КГГА с
напоминанием мэру Виталию Кличко о невыполненных обещаниях. Политолог Андрей
Бузаров на своей странице в Facebook прокомментировал
этот митинг.
Кроме того,
политолог высказался относительно инициативы "слуг народа" перенести второй тур
выборов.
Как известно, вчера киевляне собрались на акцию под КГГА, чтобы напомнить мэру Киева Виталию Кличко о невыполненных обещаниях и вручить ему коробки с собранными в поддержку петиции подписями, которых собрали более 100 тысяч. Акцию поддержала политическая сила "Перемога Пальчевского".
Напомним,
эксперты оценили возможность выборов в Украине без
второго тура: что задумали "слуги народа".
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