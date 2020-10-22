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Главная Новости Политика выборы Оппозиция к Кличко объединилась вокруг Пальчевского, - Бузаров
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Оппозиция к Кличко объединилась вокруг Пальчевского, - Бузаров

Политолог пояснил, почему Пальчевский – единственный кандидат в мэры, которого поддерживает улица

сегодня, 15:22
Автор:

Станислав Молчанов

Партия "Перемога Пальчевского" поддержала киевлян, вышедших на акцию к зданию КГГА с напоминанием мэру Виталию Кличко о невыполненных обещаниях. Политолог Андрей Бузаров на своей странице в Facebook прокомментировал этот митинг.

Оппозиция к Кличко объединилась вокруг Пальчевского, - Бузаров

"Прошла масштабная акция под Киеврадой, людей на которую собрала партия "Перемога Пальчевского". Умение работать с улицей тоже показывает сплоченность команды и организаторские способности лидера, — уверен Бузаров. — К сожалению, или к счастью, других таких акций от кандидатов я не припомню, видимо, с экранов телевизоров удобнее вести кампанию".

Кроме того, политолог высказался относительно инициативы "слуг народа" перенести второй тур выборов.

"Вряд ли отменят второй тур, потому, в связи с этим, смогут ли оппозиционные к Кличко силы объединиться является ключевым вопросом в Киеве после 25 октября", — подчеркнул он.

Как известно, вчера киевляне собрались на акцию под КГГА, чтобы напомнить мэру Киева Виталию Кличко о невыполненных обещаниях и вручить ему коробки с собранными в поддержку петиции подписями, которых собрали более 100 тысяч. Акцию поддержала политическая сила "Перемога Пальчевского".


Напомним, эксперты оценили возможность выборов в Украине без второго тура: что задумали "слуги народа".


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