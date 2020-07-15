Омелян поддерживает выдвижение Ляшко на 208-м округе в Черниговщине

Бывший глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян выступил в поддержку главы "Радикальной партии" Олега Ляшко, как кандидата на промежуточных выборах по 208-му округу в Черниговской области. Об этом он заявил в эфире передачи "ТРК-Украина".

Свою позицию Омелян обозначил кратко: действующему парламенту остро не хватает политиков, которые способны предметно и обоснованно критиковать государственную власть.

"Мы видим сейчас в современном парламенте очень много хайпа и очень мало содержания. Я бы хотел как раз, чтобы господин Олег Ляшко вернул содержание в Верховную Раду. Не просто бросить идею и делайте с ней, что хотите, а затем, если мы ошиблись, то будем переголосовывать снова. А четко понимать после обсуждения, что мы делаем, которые есть видение государства, программа развития государства. Это то, что я надеюсь и верю, Ляшко может пронести в нынешний парламент", - заключил экс-министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с такой же позицией в поддержку Олега Ляшко выступила его бывшая политическая противница, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она отметила, что Олег Ляшко является наиболее перспективным кандидатом на данном округе, так как имеет поддержку около 30% голосов избирателей, а также реально готов работать в интересах Украины, создавая оппозиционную программу в Раде.





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