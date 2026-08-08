О чем говорит новая социология: почему заговорили о выборах

Президентские рейтинги уже начали жить собственной жизнью, хотя избирательной кампании официально еще нет. Новые социологические исследования показали, насколько стремительно могут меняться позиции потенциальных кандидатов: одни политики в считанные недели оказываются среди лидеров, в то время как другие рискуют так же быстро потерять поддержку. Действительно ли нынешние рейтинги могут стать репетицией предстоящей президентской кампании – и кто способен неожиданно ворваться в число главных претендентов? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Лучше пока забыть о выборах

Политолог, политический эксперт Михаил Бесараб отметил, на этой неделе действительно обнародовали результаты нескольких социологических исследований относительно электорального рейтинга кандидатов в президенты Украины. Теперь это будет отличный аргумент в дискуссиях с очень наивными людьми, которые одержимы мнением о выборах и считают, что результаты следующих выборов можно спрогнозировать уже сегодня. Что-то прогнозируют, к чему примеряются.

"Посмотрите, как изменилась последовательность лидеров в первой пятерке рейтинга электоральных симпатий. Мы видим, как почти с нулевых позиций можно буквально влететь в группу лидеров. Буквально за несколько недель. И это же еще фактически ничего не было. Будьте уверены, что так же из той группы лидеров может кто-либо. В будущем среди лидеров могут появиться очень неожиданные фигуры", – отметил эксперт.

По его мнению, такое было бы маловероятно при обычной мирной жизни, но в условиях войны и послевоенных лет возможно абсолютно все.

Михаил Бесараб отмечает, что нужно себе лишь представить, через что мы должны еще пройти, чтобы добраться до следующих выборов. Список обстоятельств, которые будут влиять – очень широк.

"Если хотите выглядеть адекватно, забудьте о выборах, не спрашивайте и не рассказывайте о них. Живите войной, пока мы не победили", – констатировал Бессараб.

Проблема Банковой – антиэлекторат Зеленского расширяется

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что социологические медиасоревнования ранее были показателем активной фазы избирательной кампании. Сейчас это фактически скрытая избирательная кампания без даты голосования. Избирательный процесс формально не запущен, но политическая конкуренция, позиционирование, тестирование рейтингов, формирование образов кандидатов и сетевая работа с будущим избирателем уже продолжаются.

"А те или иные фамилии возникают для запуска так называемого "bandwagon effect". Это классическая дубовая технология, когда избиратель склоняется к кандидату, который, по данным опросов, имеет высокие шансы на победу. Понятно, что управление правильной выборкой – это святое из святых в этом деле. Что следует учитывать? То, что Банковая держит пульт старта избирательного процесса: от просчета сценария президентских выборов даже во время военного положения до варианта интернет-голосования для определенной категории избирателей, от мгновенной во времени кампании до возможности удобной конвертации мира в избирательную упаковку. То есть пока Офис президента контролирует монобольшинство, Кабмин и хилый ход мирного трека, у него есть способность определить любые выгодные под конъюнктуру параметры и фон будущего избирательного процесса", – отметил эксперт.

По его словам, проблема Банковой – антиэлекторат Зеленского расширяется, и на нем появляются новые электоральные герои. Коллективный стресс войны рождает компенсаторное желание найти виновного в деконструкции собственной жизни. Поэтому фигура президента из-за оптики постоянного присутствия в теме войны и внешней политики естественно становится чувствительной в случаях неуспехов и проблем. Процесс этот объективен.

"На самом деле это очень дискуссионный вопрос в оппозиционных и властных штабах. Одни считают, что Зеленский уже шанса на переизбрание нет, и ему нужно думать о преемнике. Другие склонны считать Зеленского фениксом, способным переломить политический ландшафт во зло конкурентам, особенно в случае наступления положительного триггерного события. Есть закономерность, что на доверие, поддержку и рейтинг Зеленского, что не одно и то же, положительно влияют определенные истории военного или дипломатического успеха, как словесная перепалка с Трампом, Курская операция, Паутина. Проблема только в том, смогут ли подобные ходы в будущем обеспечивать схожий эффект, который держится 2-3 месяца от силы. И какое это должно быть событие?", – отметил Олег Постернак.

Он добавляет, у электоральной истории есть несколько интересных кейсов, когда действующие главы государства со сложными стартовыми возможностями побеждали, но для этого нужно было обеспечивать определенные системные благоприятные факторы – контроль за медиа, уверенный вывод главных конкурентов по гонке, правовые преимущества и т.д. В контексте движения в ЕС в нашей стране это будет нереально. Поэтому придется действовать политическими методами.

Также издание "Комментарии" сообщало – если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, действующий глава государства Владимир Зеленский вышел бы во второй тур, однако в большинстве смоделированных сценариев уступил бы своих потенциальных оппонентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социальных исследований Социс, проведенного с 28 июля по 2 августа.



