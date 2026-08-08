О чем говорит новая социология: почему заговорили о выборах

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Кравцев Сергей
Президентские рейтинги уже начали жить собственной жизнью, хотя избирательной кампании официально еще нет. Новые социологические исследования показали, насколько стремительно могут меняться позиции потенциальных кандидатов: одни политики в считанные недели оказываются среди лидеров, в то время как другие рискуют так же быстро потерять поддержку. Действительно ли нынешние рейтинги могут стать репетицией предстоящей президентской кампании – и кто способен неожиданно ворваться в число главных претендентов? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог, политический эксперт Михаил Бесараб отметил, на этой неделе действительно обнародовали результаты нескольких социологических исследований относительно электорального рейтинга кандидатов в президенты Украины. Теперь это будет отличный аргумент в дискуссиях с очень наивными людьми, которые одержимы мнением о выборах и считают, что результаты следующих выборов можно спрогнозировать уже сегодня. Что-то прогнозируют, к чему примеряются.
По его мнению, такое было бы маловероятно при обычной мирной жизни, но в условиях войны и послевоенных лет возможно абсолютно все.
Михаил Бесараб отмечает, что нужно себе лишь представить, через что мы должны еще пройти, чтобы добраться до следующих выборов. Список обстоятельств, которые будут влиять – очень широк.
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что социологические медиасоревнования ранее были показателем активной фазы избирательной кампании. Сейчас это фактически скрытая избирательная кампания без даты голосования. Избирательный процесс формально не запущен, но политическая конкуренция, позиционирование, тестирование рейтингов, формирование образов кандидатов и сетевая работа с будущим избирателем уже продолжаются.
По его словам, проблема Банковой – антиэлекторат Зеленского расширяется, и на нем появляются новые электоральные герои. Коллективный стресс войны рождает компенсаторное желание найти виновного в деконструкции собственной жизни. Поэтому фигура президента из-за оптики постоянного присутствия в теме войны и внешней политики естественно становится чувствительной в случаях неуспехов и проблем. Процесс этот объективен.
Он добавляет, у электоральной истории есть несколько интересных кейсов, когда действующие главы государства со сложными стартовыми возможностями побеждали, но для этого нужно было обеспечивать определенные системные благоприятные факторы – контроль за медиа, уверенный вывод главных конкурентов по гонке, правовые преимущества и т.д. В контексте движения в ЕС в нашей стране это будет нереально. Поэтому придется действовать политическими методами.
Также издание "Комментарии" сообщало – если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, действующий глава государства Владимир Зеленский вышел бы во второй тур, однако в большинстве смоделированных сценариев уступил бы своих потенциальных оппонентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социальных исследований Социс, проведенного с 28 июля по 2 августа.