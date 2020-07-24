На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу

По оценкам букмекеров, лидерами на выборах городского головы Киева сегодня являются Виталий Кличко, Андрей Пальчевский, Игорь Смешко и Ирина Верещук. Причем, шансы Игоря Смешко и Ирины Верещук одинаковые – коэффициент ставок по каждому из этих кандидатов составляет 8. В то же время самые высокие шансы на попадание в Киевсовет у партий Слуга народа, Европейская солидарность, Родина, ОПЗЖ, Победа Пальчевского, УДАР и Сила и Честь.

Таковы данные по результатам ставок в букмекерской конторе "Фаворит спорт".

На выборах мэра столицы букмекерская контора лучшие коэффициенты ставок дает Виталию Кличко (1.10), Андрей Пальчевскому (4), Игорю Смешко (8) и Ирине Верещук (8). Остальные кандидаты существенно отстают от лидеров ставок. Неожиданностью стал весомый результат Игоря Смешко, который сравнялся в шансах с Ириной Верещук, за спиной которой стоит мощная парламентская партия.

В ставках на результат выборов в Киевсовет игроки выбирают семь партий, имеющих высокую вероятность попасть в городской совет. В частности, коэффициент партии Слуга народа набрать более 19,5% составляет 1.87, коэффициент УДАРа по набору более 11,5% составляет 1.70, коэффициент Оппозиционной платформы - За жизнь на получение более 9,5% и коэффициент Родины на получение более 6,5% составляет 1.75 соответственно, коэффициент Победы Пальчевского набрать более 6,5% составляет 1.87, коэффициент Силы и Чести получить более 5,5% составляет 2. Напомним, что коэффициент ставок - это число, на которое умножается поставленная сумма, если игрок угадывает исход события. Чем ниже котировки на определенный результат, тем выше его вероятность.

Ранее мы сообщали, что некоторые эксперты удивлены, что Верещук победила в праймериз, другие сочли ее главным конкурентом Кличко, на которого сделал ставку сам Зеленский.









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