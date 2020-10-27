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Главная Новости Политика выборы На фейковом избирательном участке на Сумщине проголосовало почти 400 человек
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На фейковом избирательном участке на Сумщине проголосовало почти 400 человек

В селе на Сумщине решили создать свою избирательную комиссию на местных выборах

сегодня, 16:25
Автор:

Владимир Лавский

Во время местных выборов в Украине, которые проходили в воскресенье, 25 октября, в селе Сосновка Сумской области работала несуществующая избирательная комиссия. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины. 

На фейковом избирательном участке на Сумщине проголосовало почти 400 человек

По данным источника, местные жители, которые против децентрализации и присоединения Сосновки к Поповской объединенной территориальной громаде, решили создать собственную избирательную комиссию на территории села. К тому моменту, как на место происшествия прибыли представители национальной полиции, проголосовать успело уже 379 местных жителей. Помещением для участка стало одно из помещений в селе, которое предоставил частный предприниматель. Бюллетени же работники комиссии распечатали сами. 

На данный момент полиция начала уголовное расследование по данному факту.

Как ранее сообщали "Комментарии", на одном из избирательных участков в Украине нашли гранату.

По данным источника, подозрительный предмет на участке в одном из туалетов обнаружила уборщица. Как сообщили в полиции, данный вид гранаты не относится к категории боевых припасов, однако на место событий сразу же была отправлена оперативная группа вместе с кинологами. 


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