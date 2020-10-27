На одном из избирательных участков в Украине нашли гранату (ФОТО)

В воскресенье, 25 октября, в день выборов в здании Малиновской районной государственной администрации в Одесской области, где находится избирательный участок, была выявлена дымовая граната. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

По данным источника, подозрительный предмет на участке в одном из туалетов обнаружила уборщица. Как сообщили в полиции, данный вид гранаты не относится к категории боевых припасов, однако на место событий сразу же была отправлена оперативная группа вместе с кинологами.

На данный момент продолжаются следственные действия.





Как ранее сообщали "Комментарии", в Днепре неизвестный мужчина похитил мешок с бюллетенями.

Одному из нападавших удалось выбить из рук и отобрать мешок, после чего сразу и изо всех сил бросился бежать. Работник полиции, который находился на месте происшествия, начал преследовать злоумышленника. Погоня продолжалась недолго. На соседней улице вор кинул мешок с документацией и скрылся.







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