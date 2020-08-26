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Главная Новости Политика выборы На Черниговщине стартовала избирательная кампания в Верховную Раду
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На Черниговщине стартовала избирательная кампания в Верховную Раду

Жители 208 избирательного округа будут выбирать нардепа, который представит их интересы в парламенте

сегодня, 10:20
Автор:

Виолетта Комаровская

В Черниговской области стартовал избирательный процесс на выборы в Верховную Раду. С завтрашнего дня Центризбирком начнет регистрировать кандидатов в народные депутаты от 208 округа. Об этом говорится на сайте ЦИК. 

Довыборы в Верховную Раду ЦИК назначила после того, как в мае погиб народный депутат Валерий Давиденко. Он входил в парламенте в группу "Доверие". А вот избрали его в прошлом году на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному 208 округу. Соответственно, теперь люди должны выбрать себе другого представителя. 

На Черниговщине стартовала избирательная кампания в Верховную Раду

Выборы в Украине. Фото: Emilio Morenatti/AP

Всего, за данными Центризбиркома, проголосовать за кандидатов в нардепы смогут больше 127 тысяч избирателей. 

Сами выборы состоятся на 208 округе одновременно с местными - 25 октября. А вот избирательный процесс официально стартует уже сейчас. 

С завтрашнего дня партии смогут выдвигать и регистрировать своих кандидатов. Параллельно ЦИК будет принимать документы и от самовидвиженцев. До 29 сентября всех кандидатов должны зарегистрировать, а уже 30 презентовать форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования на 208 округе. 

Отказаться от участия в промежуточных выборах кандидаты в депутаты могут до 14 октября. 

Огласить результаты довыборов в парламент и назвать нового депутата-мажориторщика от округа на Черниговщине Центральная избирательная комиссия должна до 9 ноября включительно. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем могут обернуться для Украины выборы на фоне пандемии коронавируса.


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