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Местных выборов мало: в партии мэров заявили о новых политических амбициях

Партия "Пропозиция", созданная накануне местных выборов в Украине, хочет побороться еще и за места в парламенте

сегодня, 13:44
Автор:

Виолетта Комаровская
Местных выборов мало: в партии мэров заявили о новых политических амбициях

Борис Филатов. Фото: LIGA.net

Партия мэров украинских городов "Пропозиция" засобиралась на парламентские выборы. О новых политических амбициях политсилы заявил мэр Днепра Борис Филатов в интервью изданию "РБК-Украина". 

Борис Филатов не исключает, что рано или поздно в Украине могут начаться процессы, которые приведут к внеочередным выборам в Верховную Раду. 

"Однозначно президент уже не сможет создать монобольшинство в том виде, в котором оно есть сейчас. Но он должен понять, что если ты получаешь абсолютную власть, то на тебе лежит и абсолютная ответственность", - говорит Филатов.

Сам он вместе с коллегами с других городов собирается сначала попробовать силы партии мэров "Пропозиция" на местных выборах в октябре 2020 года. Затем, не исключено, пойдут дальше - покорять парламент. 

"Пройдем местные выборы, а там уже будем смотреть по экономической ситуации", - сказал мэр Днепра.

Кроме Филатова к партии мэров также присоединились мэр Черкас Анатолий Бондаренко и городские головы Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский выбирает кандидатов в мэры на местные выборы 2020. 


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