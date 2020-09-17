Местные выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы

Социологическая группа "Рейтинг" представила результаты опроса, проведенного с 12 по 15 сентября в больших городах Украины, кого поддерживают украинцы местных выборах. Результаты исследования появились на официальном сайте организации.

По данным "Рейтинга", 57% опрошенных украинцев планируют принять участие в местных выборах. В голосовании за проход в областные советы 16% респондентов поддерживают президентскую партию "Слуга народа". У "Оппозиционной платформы - За жизнь" 11,9%, на третьем месте расположилась "Европейская солидарность" - 11,3%. Также пятипроцентный барьер, по данным исследования, преодолеют "Батькивщина" (8,2%) и "За майбутнє" (5,8%). "Радикальная партия" Олега Ляшко и "УДАР" Виталия Кличко находятся в пределах четырех процентов.

Среди основных проблем, которые интересуют украинцев, на первом месте - медицина (58%), далее расположились экономика и создание рабочих мест (33%) и образование (27%). Отмечается, что в данной категории можно было выбрать несколько вариантов.

Как ранее отмечали "Комментарии", Центральный избирательный комитет сообщил, что выборы в Украине переноситься не будут.

"На сегодняшний день говорить, что будет какая-либо отмена проведения выборов, у нас пока оснований нет", - сообщил представитель Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.

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