Местные выборы обнулили "слуг народа", а пророссийский избиратель вернулся назад к Медведчуку, - Казарин

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Станислав Молчанов
Местные выборы, которые состоялись в конце октября, ярко
продемонстрировали, что украинцы разочаровались как в нынешней власти, так и непосредственно
в президенте Владимире Зеленском. Об этом в своей статье для издания "Новое время" написал журналист Павел Казарин.
Журналист подчеркнул, что несмотря на то, что еще полтора года назад почти
вся карта Украины была "зеленой", кризис доверия и легитимности стал делом
времени, поскольку Зеленский так и не стал точкой консенсуса для всех.
Напомним, 25 октября в Украине состоялись выборы в местные советы и мэров
городов. Пока результаты не объявлены, однако уже сейчас многие эксперты
говорят о том, что для партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" они стали самыми
результативными. Так, ОПЗЖ выиграла
выборы в четырех областных советах: Запорожском, Николаевском, Одесском и
Херсонском, а также в двух областях. Кроме того, "Оппозиционная
платформа – За жизнь" победила в 44 городских советах, в 9 районных. Также более 20 кандидатов от политсилы
стали мэрами городов.
Ранее Виктор Медведчук заявил, что после местных выборов необходимо
пересмотреть вопрос доверия
Верховной Раде.
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