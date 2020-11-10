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Местные выборы обнулили "слуг народа", а пророссийский избиратель вернулся назад к Медведчуку, - Казарин

Казарин сообщил, что несмотря на то, что еще полтора года назад почти вся карта Украины была "зеленой", кризис доверия к "Слуге народа" стал делом времени

сегодня, 15:00
Автор:

Станислав Молчанов

Местные выборы, которые состоялись в конце октября, ярко продемонстрировали, что украинцы разочаровались как в нынешней власти, так и непосредственно в президенте Владимире Зеленском. Об этом в своей статье для издания "Новое время" написал журналист Павел Казарин.

Местные выборы обнулили "слуг народа", а пророссийский избиратель вернулся назад к Медведчуку, - Казарин

Журналист подчеркнул, что несмотря на то, что еще полтора года назад почти вся карта Украины была "зеленой", кризис доверия и легитимности стал делом времени, поскольку Зеленский так и не стал точкой консенсуса для всех.

"Местные выборы обнулили прежнюю монолитность президентской команды. Пророссийские избиратели сбежали обратно к Виктору Медведчуку… Вопрос о том, кто здесь власть, станет главным в ближайшие месяцы", — пишет Казарин.

Напомним, 25 октября в Украине состоялись выборы в местные советы и мэров городов. Пока результаты не объявлены, однако уже сейчас многие эксперты говорят о том, что для партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" они стали самыми результативными. Так, ОПЗЖ выиграла выборы в четырех областных советах: Запорожском, Николаевском, Одесском и Херсонском, а также в двух областях. Кроме того, "Оппозиционная платформа – За жизнь" победила в 44 городских советах, в 9 районных. Также более 20 кандидатов от политсилы стали мэрами городов.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что после местных выборов необходимо пересмотреть вопрос доверия Верховной Раде.


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Источник: https://nv.ua/
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