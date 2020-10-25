Мэра Винницы Моргунова уличили в незаконной агитации в день выборов - СМИ

Команду действующего мэра Винницы Сергея Моргунова обвинили в незаконной агитации в день выборов. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

Так, в нескольких микрорайонах города утром появились надписи на асфальте с призывами голосовать за Моргунова. Хотя в день голосования и в предшествующую ему субботу любая агитация участниками избирательного процесса запрещена.

"Любые нарушения законодательства — недопустимы! Моя команда юристов фиксирует и собирает все факты манипулирования мнением избирателей. Мы защитим каждый голос винничан", — заявил кандидат на должность мэра города Винницы Сергей Кудлаенко.

Также сообщается, что в течение последней недели в Виннице на оппозиционных кандидатов оказывалось давление. В частности, в ночь на 18 октября были уничтожены агитационные конструкции Сергея Кудлаенко, зафиксированы угрозы агитаторам и членам их семей.

Полиция внесла сведения об этом в Единый реестр досудебных расследований. Происшествие квалифицировано, как хулиганские действия группой лиц (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, сколько составляет сейчас явка избирателей на местные выборы.

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