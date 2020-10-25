Мэра Винницы Моргунова уличили в незаконной агитации в день выборов - СМИ

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Станислав Молчанов
Команду
действующего мэра Винницы Сергея Моргунова обвинили в незаконной агитации в
день выборов. Об этом сообщает
телеканал "Прямой".
Так, в нескольких
микрорайонах города утром появились надписи на асфальте с призывами голосовать
за Моргунова.
Также сообщается,
что в течение последней недели в Виннице на оппозиционных кандидатов
оказывалось давление. В частности, в ночь на 18 октября были уничтожены
агитационные конструкции Сергея Кудлаенко, зафиксированы угрозы агитаторам и
членам их семей.
Полиция внесла сведения об этом в Единый реестр досудебных расследований. Происшествие квалифицировано, как хулиганские действия группой лиц (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).
Ранее сообщалось,
сколько составляет сейчас явка
избирателей на местные выборы.
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