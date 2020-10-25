Явка на выборах: сколько украинцев уже проголосовали

Наблюдатели украинской организации "ОПОРА" сообщили, что явка избирателей на местные выборы по состоянию на 12:00 составляет 13,5%. Такую информацию предоставило издание 24tv.

местные выборы-2020

Сегодня граждане Украины выбирают мэров своих городов и депутатов городских, областных и поселковых советов. Избирательные участки, согласно закону, открылись в 8 утра, но в первой половине дня избиратели голосовали не слишком активно. Погрешность исследования явки составляет не более 1,25%.

Известно, что полиция уже открыла 25 уголовных дел в связи с нарушением в день выборов. Больше всего жалоб, связанных с избирательным процессом, зафиксировали в Киеве и Киевской области. Сотрудники полиции в столице Украины, а также в Днепропетровской и Одесской областях зафиксировали схемы подкупа избирателей.

Согласно прогнозам ОПОРЫ, явка избирателей на местных выборах в Украине составит менее 50%. И это может быть связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой проголосовали еще в 10 утра. На избирательном участке их встретила активистка Femen без нижнего белья.

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