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Мэр украинского города: "Я не изменил своего мнения - гей не может быть патриотом"

По мнению Руслана Марцинкива, гей не может быть патриотом

сегодня, 13:17
Автор:

Владимир Лавский

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что гей не может быть патриотом. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде". 

"Я не меняю своих мнений и взглядов. Раз однажды сказал, что гей не может быть патриотом, так уверен и сейчас. Мои убеждения не меняются. Почему меня еще обвиняют в ксенофобии? Не знаю. Любые заявления, касающиеся ромов и других национальностей, предполагают лишь равноправие. И не больше", - сказал Марцинкив. 

Мэр украинского города: "Я не изменил своего мнения - гей не может быть патриотом"

Ранее "Комментарии" сообщали, почему Виктор Ляшко отказался участвовать в выборах мэра Киева. 

"Эпидемиологическая ситуация, которую мы видим сейчас в стране, заставила меня остаться на этой должности. Да, я считаю себя экспертом и профессионалом в данной сфере. Для меня задача номер один сейчас - восстановить в Украине систему противоэпидемической защиты. Человек, по моему мнению, должен оставаться там и на той должности, где он работает максимально эффективно и приносит максимальную пользу", - говорит Ляшко. 

При этом главный санитарный врач уверяет, что это было исключительно его решение и никто извне на него не повлиял. 






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