Мэр украинского города: "Я не изменил своего мнения - гей не может быть патриотом"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что гей не может быть патриотом. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я не меняю своих мнений и взглядов. Раз однажды сказал, что гей не может быть патриотом, так уверен и сейчас. Мои убеждения не меняются. Почему меня еще обвиняют в ксенофобии? Не знаю. Любые заявления, касающиеся ромов и других национальностей, предполагают лишь равноправие. И не больше", - сказал Марцинкив.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему Виктор Ляшко отказался участвовать в выборах мэра Киева.

"Эпидемиологическая ситуация, которую мы видим сейчас в стране, заставила меня остаться на этой должности. Да, я считаю себя экспертом и профессионалом в данной сфере. Для меня задача номер один сейчас - восстановить в Украине систему противоэпидемической защиты. Человек, по моему мнению, должен оставаться там и на той должности, где он работает максимально эффективно и приносит максимальную пользу", - говорит Ляшко.

При этом главный санитарный врач уверяет, что это было исключительно его решение и никто извне на него не повлиял.

















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!