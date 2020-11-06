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Мэр Киева: Кличко - победил в первом туре

Виталий Кличко набрал более 50 % голосов избирателей

сегодня, 16:13
Автор:

Елизавета Черных

Действующий мэр Киева Виталий Кличко по результатам первого тура выборов остается на посту городского главы. 

Мэр Киева: Кличко - победил в первом туре

Фото: Информатор Киев

По результатам подсчетов голосов Киевской городской территориальной избирательной комиссией — Виталий Кличко набрал 365 161 голос  — это 50, 52 %. Таким образом второго тура выборов мэра в столице не будет. 

На втором месте оказался экс-глава Киевской горгосадминистрации кандидат от Оппозиционной платформы "За жизнь" Александр Попов — 68757 голосов. На третьем Сергей Притула от партии "Голос" — 56900. 

Далее голоса избирателей распределились так: 

Алексей Кучеренко (ВО "Батькивщина") — 45823

Ирина Верещук ("Слуга народа") — 39321

Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского") — 38360 

Игорь Смешко ("Сила и Честь") — 22418 

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы, украинцы выбирали депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также, как и каждые пять лет, проводилось переизбрание мэров, глав сел и поселков.

Большинство читателей портала "Комментарии", да и избирателей в Киеве помнят, что народный депутат от фракции "Слуга народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук убеждена, что киевляне заслуживают дебатов. В связи с этим политик вызвала на публичные прения   нынешнего городского голову Виталия Кличко.

"Я, пользуясь случаем, приглашаю господина Кличко на дебаты. Было бы очень важно, чтобы все избиратели услышали, и мы смогли друг другу задать вопрос. И все бы увидели, был ли он эффективным мэром или нет. Это сразу видно", — сказала Верещук.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5coeLcIiEFM&feature=youtu.be
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