Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Беларуси

Провластные белорусские СМИ сегодня растиражировали короткую цитату вероятного победителя в выборах-2020 Александра Лукашенко. Сообщается, что заявление Лукашенко сделал сегодня, посещая ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".

"Политика одна должна быть - люди", - говорит Александр Лукашенко.

Но, несмотря на визит в ЗАО "БНБК", оппозиционные СМИ Беларуси уверяют: вчера самолет с политиком на борту вылетел из страны.

Ранее “Комментарии” сообщали, что несмотря на безоговорочную победу Лукашенко, он все же проиграл страну. Действующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах, но это по душе отнюдь не всем: несогласные с этим белорусы попытались собрать в Минске майдан. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.



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