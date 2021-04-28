Лидерами среди политических партий стали «Слуга народа» и «ОПЗЖ» — рейтинг

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Вечканова Елена
Украинцы
пристально наблюдают за действиями народных депутатов, и это влияет на общие
электоральные настроения. Так, если бы парламент пришлось выбирать в ближайшее
воскресенье, то необходимый 5-процентный барьер преодолели бы лишь четыре
политические партии.
Больше всего украинцев поддерживает "Слугу народа" и "ОПЗЖ". Фото из открытых источников
Такие данные
демонстрирует опрос Киевского института социологических и маркетинговых
исследований, сообщает 112-ТВ. Исследование проводили с 22 по 27 апреля, его
заказала американская компания Trade Union Co. California (USA).
Статистика свидетельствует, что больше всего украинцы поддерживают партии "Слуга народа" (23,5%), "Оппозиционная платформа — За жизнь" (20,2%), "Европейская солидарность" (15,3%) и "ВО "Батькивщина" (10,4%).
Все другие
политсилы не перешагнули необходимого барьера. Однако ближе всего к нему
расположились "Партия Шария" (4,8%) и "Сила и честь" (4,7%).
Чуть меньше
украинцев поддерживает "Радикальную партию Олега Ляшко" (3,5%), "Украинскую
стратегию Гройсмана" (3,3%) и "Гражданскую позицию" (2,7%). Недавний фаворит
проукраинской части электората "Голос" сейчас имеет поддержку на уровне 2,1%
опрошенных.
За "Объединение "Самопомощь"
и "ВО "Свобода" проголосовали бы по 1% украинцев, "Оппозиционный блок" и "За
майбутнє" — по 0,8%. "Национальный корпус" готовы поддержать галочкой 0,2% опрошенных,
"Народный фронт" — 0,1%.
Отметим, что 5%
респондентов ответили, что испортили бы бюллетень.
Помимо этого, в украинцев спросили, должен ли Владимир Зеленский лично встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Причиной такой встречи должно было бы стать обсуждение возвращения Донбасса и восстановление мира в Украине. 68,3% украинцев поддерживают идею такой встречи, 16,7% — выступают против. 15% опрошенных затруднились ответить.
54,5% опрошенных также позитивно ответили на счет вероятной встречи Зеленского с руководителями непризнанных республик ОРДЛО, которая может помочь в реинтеграции Донбасса. 24,7% считают, что этого делать не стоит, еще 20,8% — затруднились с ответом.
Поднималась в опросе и тема вакцинации. Лишь 8,2% респондентов считают, что украинская власть справляется с массовой вакцинацией населения от коронавируса. 83,7% уверены, что эта часть борьбы с COVID-19 провалена, 8,1% — не нашлись с ответом.
Отметим, что 71,5% из опрошенных украинцев говорят, что власть не справляется с организацией процесса вакцинации в виду субъективных причин: влияние политики на выбор препарата, непрофессиональное поведение чиновников и т.п. 21,1% считают, что на ситуацию в Украине влияют объективные факторы: сложность переговоров с поставщиками вакцины, большая очередь на препараты в мире в целом.
Напомним, что
соцопрос был проведен по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA) Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований. Всего в исследовании были задействованы 3000
респондентов — с ними проводились телефонные интервью. Ошибка
репрезентативности не превышает 2,8%.
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Новости
Василий
28 апреля 2021, 19:25
Все ЭТО исследование ТУФТА!!!
Василий
28 апреля 2021, 19:24
Все ЭТО ТУФТА!