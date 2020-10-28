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Главная Новости Политика выборы 3-й день после выборов: в Одессе член избиркома умер, ожидая в очереди на сдачу протоколов
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3-й день после выборов: в Одессе член избиркома умер, ожидая в очереди на сдачу протоколов

Умершему было всего 48 лет

сегодня, 17:26
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня в Одессе умер член избирательной комиссии, который более 3 дней не мог сдать протоколы о результатах выборов на участке. Об этом сообщает портал "UAINFO.org" со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.

3-й день после выборов: в Одессе член избиркома умер, ожидая в очереди на сдачу протоколов

Известно, что у мужчины случился сердечный приступ во время ожидания в очереди на сдачу послевыборной документации в местный гортеризбиркома Одессы. Врачи кареты скорой помощи, прибывшие по вызову, констатировали у него острый инфаркт миокарда и отек легких, в результате чего сердце остановилось.

Медики пытались интубировать пациента, но легочно-сердечная реанимация оказалась неэффективной — через час мужчина скончался.

Ранее "Комментарии" сообщали о том как протекает послевыборный процесс в Украине — люди спят в коридорах, чтобы сдать протоколы и теряют сознание от усталости.



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