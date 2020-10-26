Курьезы выборов: голосование с козой, кино и бюллетенями в кастрюлях (фото)

Пока члены избиркомов подсчитывают голоса, в Сети гудят о курьезах — без них на выборах-2020 не обошлось. Так, в селе Гарбузовка Сумской области, на избирательном участке заметили козу. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".



Уточняется, что козу на сам участок не пустили: животное ожидало снаружи, пока его владелец голосовал. А вот в Шостке люди голосовали в кинотеатре, причем его владелец не прекращал крутить кино даже во время голосования.

Тем временем в Днепре в сейфе не хватило места для бюллетеней, поэтому часть пришлось спрятать в большие кастрюли. Впрочем, их, как положено, опечатали и передали для подсчета голосов.





В этом же городе на одном из избирательных участков женщина пыталась вынести бюллетени. Дескать, не определилась с кандидатом, поэтому пойдет с бюллетенями домой, где изучит информацию, а уже после проголосует. В результате члены комиссии вызвали полицию, сообщает "112 Украина".

Напомним, в Херсоне местная жительница бросила в урну для голосования собственный паспорт.





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