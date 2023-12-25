Кто победил бы Кравчука на выборах 1991-го года, если бы украинцы голосовали сегодня: опрос

Если бы украинцы могли вернуться в 1991 год, то вместо Леонида Кравчука они выбрали бы президентом Вячеслава Черновола. Как передает портал "Комментарии", об это свидетельствуют данные опроса КМИС.

Леонид Кравчук. Фото: из открытых источников

Социологи напомнили, что 1 декабря 1991 года в Украине состоялись первые выборы президента. Среди шести кандидатов почти 62% набрал Кравчук (больше всего во всех регионах, кроме трех областей Галичины), а Черновол набрал чуть больше 23%.

Среди нынешних украинцев сейчас бы 74% проголосовали за Черновола, а за Кравчука отдали свой голос 13%. В пересчете к тем, кто бы голосовал и определился с выбором, 86% голосов было бы подано за Черновола, 14% — за Кравчука.

В частности, среди респондентов, которые действительно в 1991 году имели право голоса (сейчас это люди в возрасте 50 лет и старше) 81% проголосовали бы за Черновола и 10% — за Кравчука.

Во всех регионах большинство населения проголосовало бы за Черновола. Относительно больше всего – на Западе (86% среди всех респондентов) и в Центре (80%). В то же время на Юге 58% среди всех респондентов поддержали бы Черновола (Кравчука — 17%), на Востоке — 63% (Кравчука — 28%).

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Украине удалось, что с конца 1980-х годов реально был интенсифицирован процесс переосмысления своей истории и своего места в мире. Несмотря на отдельные барьеры (в частности, агрессивные попытки повлиять со стороны наших "соседей"), этот процесс не прекращался во все последующие годы.

"Многие при этом критикуют украинцев за инертность мышления и принятие ряда истин (например, роль России в истории Украины) заняло слишком длительное время. Однако общества — это очень сложные системы, которые функционируют в конкретных контекстных исторических условиях", — считает он.

По его словам, трудно однозначно говорить, как бы изменилась судьба Украины, если бы выборы в 1991 году выиграл Чорновол: возможно, мы бы действительно тогда сейчас были похожи на Польшу или страны Балтии.

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