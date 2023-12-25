Кто победил бы Кравчука на выборах 1991-го года, если бы украинцы голосовали сегодня: опрос

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Кравцев Сергей
Если бы украинцы могли вернуться в 1991 год, то вместо Леонида Кравчука они выбрали бы президентом Вячеслава Черновола. Как передает портал "Комментарии", об это свидетельствуют данные опроса КМИС.
Леонид Кравчук. Фото: из открытых источников
Социологи напомнили, что 1 декабря 1991 года в Украине состоялись первые выборы президента. Среди шести кандидатов почти 62% набрал Кравчук (больше всего во всех регионах, кроме трех областей Галичины), а Черновол набрал чуть больше 23%.
Среди нынешних украинцев сейчас бы 74% проголосовали за Черновола, а за Кравчука отдали свой голос 13%. В пересчете к тем, кто бы голосовал и определился с выбором, 86% голосов было бы подано за Черновола, 14% — за Кравчука.
В частности, среди респондентов, которые действительно в 1991 году имели право голоса (сейчас это люди в возрасте 50 лет и старше) 81% проголосовали бы за Черновола и 10% — за Кравчука.
Во всех регионах большинство населения проголосовало бы за Черновола. Относительно больше всего – на Западе (86% среди всех респондентов) и в Центре (80%). В то же время на Юге 58% среди всех респондентов поддержали бы Черновола (Кравчука — 17%), на Востоке — 63% (Кравчука — 28%).
Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Украине удалось, что с конца 1980-х годов реально был интенсифицирован процесс переосмысления своей истории и своего места в мире. Несмотря на отдельные барьеры (в частности, агрессивные попытки повлиять со стороны наших "соседей"), этот процесс не прекращался во все последующие годы.
По его словам, трудно однозначно говорить, как бы изменилась судьба Украины, если бы выборы в 1991 году выиграл Чорновол: возможно, мы бы действительно тогда сейчас были похожи на Польшу или страны Балтии.
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