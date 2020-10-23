Кернесу нет альтернативы на посту мэра Харькова по версии читателей "Комментариев"

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA подводят итоги серии опросов, в рамках которых мы выяснили – кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди – Харьков, где действующий мэр Геннадий Кернес продолжает проходить лечение заграницей, но это не мешает ему побеждать с большим отрывом.

Олег Абрамичев, Геннадий Кернес и Алексей Кучер. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром.

А пока "Комментарии" предоставляют свои результаты голосования, в котором принимали участие журналисты, эксперты и, самое главное, наши любимые читатели! Поехали!

Геннадий Кернес — мэр Харькова по версии пользователей "Комментариев"

Голосование в Харькове получилось у нас еще более односторонним, нежели в Днепре. Большинство харьковчан, которые приняли участие в опросе, посчитало, что лучше Геннадия Кернеса никто не справится с данной должностью. 52,39% — очень впечатляющий результат, особенно для местных выборов. И это при том, что на публике действующий градоначальник не появлялся уже очень давно и продолжает проходить курс лечения от коронавируса в Германии.

На втором месте до недавних пор волонтер, а ныне руководитель местной ячейки "Европейской солидарности" Олег Абрамичев. Однако на фоне лидера его 13,05% смотрятся не очень уверенно. То же можно сказать и о председателе Харьковской областной государственной администрации Алексее Кучере, у которого лишь 9,23%.

Преодолели пятипроцентный барьер юрист, общественный деятель Игорь Черняк (5,22%) и один из самых влиятельных людей в городе, нардеп Александр Фельдман (5,92%).

Полностью ознакомиться с результатами можно здесь.

Спасибо всем, кто принимал участие в нашем голосовании. И давайте следить, как пройдут выборы на самом деле. А потом сверимся и узнаем, совпадают ли вкусы читателей "Комментариев" с общими настроениями жителей Харькова.

По мнению пользователей "Комментариев", в Днепре выборы закончатся также в одну калитку.

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