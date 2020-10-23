kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.10.2020

BTC/USD

12962.08

ETH/USD

417.49

LTC/USD

55.32

НБУ 23.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Кернесу нет альтернативы на посту мэра Харькова по версии читателей "Комментариев"
commentss НОВОСТИ Все новости

Кернесу нет альтернативы на посту мэра Харькова по версии читателей "Комментариев"

Пользователи "Комментариев" отдали половину голосов действующему мэру города Геннадию Кернесу

сегодня, 14:30
Автор:

Владимир Лавский

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA подводят итоги серии опросов, в рамках которых мы выяснили – кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди – Харьков, где действующий мэр Геннадий Кернес продолжает проходить лечение заграницей, но это не мешает ему побеждать с большим отрывом. 

Кернесу нет альтернативы на посту мэра Харькова по версии читателей "Комментариев"

Олег Абрамичев, Геннадий Кернес и Алексей Кучер. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром. 

А пока "Комментарии" предоставляют свои результаты голосования, в котором принимали участие журналисты, эксперты и, самое главное, наши любимые читатели! Поехали! 

Геннадий Кернес — мэр Харькова по версии пользователей "Комментариев" 

Голосование в Харькове получилось у нас еще более односторонним, нежели в Днепре. Большинство харьковчан, которые приняли участие в опросе, посчитало, что лучше Геннадия Кернеса никто не справится с данной должностью. 52,39% — очень впечатляющий результат, особенно для местных выборов. И это при том, что на публике действующий градоначальник не появлялся уже очень давно и продолжает проходить курс лечения от коронавируса в Германии. 

На втором месте до недавних пор волонтер, а ныне руководитель местной ячейки "Европейской солидарности" Олег Абрамичев. Однако на фоне лидера его 13,05% смотрятся не очень уверенно. То же можно сказать и о председателе Харьковской областной государственной администрации Алексее Кучере, у которого лишь 9,23%. 

Преодолели пятипроцентный барьер юрист, общественный деятель Игорь Черняк (5,22%) и один из самых влиятельных людей в городе, нардеп Александр Фельдман (5,92%). 

Полностью ознакомиться с результатами можно здесь. 

Спасибо всем, кто принимал участие в нашем голосовании. И давайте следить, как пройдут выборы на самом деле. А потом сверимся и узнаем, совпадают ли вкусы читателей "Комментариев" с общими настроениями жителей Харькова.

По мнению пользователей "Комментариев", в Днепре выборы закончатся также в одну калитку. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ