Кандидаты в депутаты в Николаевской области заявляют о политическом давлении со стороны власти

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Татьяна Веремеева
В городе Южноукраинск
Николаевской области кандидат в депутаты городского совета от партии "Пропозиція"
и директор предприятия "Южэнергострой" Дмитрий Литвиненко заявил о политическом
давлении со стороны руководства облгосадминистрации и представителей партии "Слуга
Народа".
"Нам постоянно
поступают угрозы, которые значительно участились после визита в область
руководства партии "Слуга Народа". Власть активно использует административный
ресурс для давления на оппонентов, включая телефонные угрозы, открытие
производств, судебные дела и чрезмерное внимание со стороны органов внутренних
дел", – заявил Дмитрий Литвиненко
По словам
кандидата, руководство Николаевской области звонит действующим мэрам и
руководителям полиции с указаниями о препятствовании агитационной деятельности.
"Во время
последнего запланированного мероприятия, которое мы хотели провести ко Дню
Защитника Украины, из руководства области лично позвонили приглашенным
исполнителям и действующему мэру города с угрозами, а областная полиция
пообещала направить в Южноукраинск чуть ли не весь личный состав, чтобы
"наказать виновных", – заявил Литвиненко.
Напомним, в
Украине допустили возможность введения чрезвычайного положения и переноса
местных выборов из-за ситуации с коронавирусом. "Комментарии"
вместе с экспертами разбирались, насколько большая вероятность переноса
выборов и какие могут быть последствия у этого решения.
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