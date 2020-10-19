Кандидаты в депутаты в Николаевской области заявляют о политическом давлении со стороны власти

В городе Южноукраинск Николаевской области кандидат в депутаты городского совета от партии "Пропозиція" и директор предприятия "Южэнергострой" Дмитрий Литвиненко заявил о политическом давлении со стороны руководства облгосадминистрации и представителей партии "Слуга Народа".



"Нам постоянно поступают угрозы, которые значительно участились после визита в область руководства партии "Слуга Народа". Власть активно использует административный ресурс для давления на оппонентов, включая телефонные угрозы, открытие производств, судебные дела и чрезмерное внимание со стороны органов внутренних дел", – заявил Дмитрий Литвиненко

По словам кандидата, руководство Николаевской области звонит действующим мэрам и руководителям полиции с указаниями о препятствовании агитационной деятельности.

"Во время последнего запланированного мероприятия, которое мы хотели провести ко Дню Защитника Украины, из руководства области лично позвонили приглашенным исполнителям и действующему мэру города с угрозами, а областная полиция пообещала направить в Южноукраинск чуть ли не весь личный состав, чтобы "наказать виновных", – заявил Литвиненко.

Напомним, в Украине допустили возможность введения чрезвычайного положения и переноса местных выборов из-за ситуации с коронавирусом. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько большая вероятность переноса выборов и какие могут быть последствия у этого решения.

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