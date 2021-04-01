Кандидат в депутаты Александр Шевченко сообщил о повреждении пломб на помещении с бюллетенями

Члены Окружной избирательной комиссии в округе №87 сообщили о смещении пломб на дверях помещения, в котором ночью хранились бюллетени, а также о перемещении пакетов с бюллетенями. Об этом на своей странице в Facebook рассказал кандидат в народные депутаты в этом округе Александр Шевченко.



Бюллетени. Фото из открытых источников

"В среду вечером заседание ОИК было прекращено, поскольку его пытались сорвать депутаты из фракции "Слуга народа". Идя на отдых, члены ОИК опломбировали помещения, где хранились бюллетени, и сделали фото пломбы и мешков с документами. Но утром, когда комиссия снова собралась на заседание, были выявлены расхождения в пломбе. К тому же, по словам членов ОИК, некоторые мешки с бюллетенями были смещены и лежали в другом положении", — отметил Александр Шевченко.

Первым о нарушении заявил член ОИК Назарий Винтоняк, другие члены комиссии это подтвердили.

"Утром, во время открытия серверной, где хранятся пакеты с избирательными бюллетенями и другой документацией, я обнаружил, что сама пломба была в несколько ином положении, чем до того, как все члены ОИК покинули помещение. Кроме того, заметил разницу в расположении самых пакетов", — рассказал Назарий Винтоняк.

Александр Шевченко опубликовал фото, подтверждающие заявления членов ОИК. Правда, по словам кандидата в депутаты, председатель и другие члены ОИК не отреагировали на замечания касательно пломб и продолжили работать.

Еще один член ОИК — Артур Доронин — рассказал, что председатель избирательной комиссии игнорирует замечания большинства ее членов. Он также заявляет, что руководитель комиссии некомпетентен и раньше вообще не участвовал в выборах.

По словам Александра Шевченко, факт нарушения относительно смещения пломб и упаковочных мешков, а также игнорирование членами комиссии замечаний будет направлен в правоохранительные органы.

Напомним, в ЦИК объяснили, почему на 87-м округе до сих пор не подсчитали голоса.

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