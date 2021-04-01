Кандидат в депутаты Александр Шевченко сообщил о повреждении пломб на помещении с бюллетенями

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Станислав Молчанов
Члены Окружной избирательной комиссии в округе №87 сообщили о смещении пломб на дверях помещения, в котором ночью хранились бюллетени, а также о перемещении пакетов с бюллетенями. Об этом на своей странице в Facebook рассказал кандидат в народные депутаты в этом округе Александр Шевченко.
Бюллетени. Фото из открытых источников
Первым о нарушении заявил член ОИК Назарий Винтоняк, другие члены комиссии это подтвердили.
Александр Шевченко опубликовал фото, подтверждающие заявления членов ОИК. Правда, по словам кандидата в депутаты, председатель и другие члены ОИК не отреагировали на замечания касательно пломб и продолжили работать.
Еще один член ОИК — Артур Доронин — рассказал, что председатель избирательной комиссии игнорирует замечания большинства ее членов. Он также заявляет, что руководитель комиссии некомпетентен и раньше вообще не участвовал в выборах.
По словам Александра Шевченко, факт нарушения относительно смещения пломб и упаковочных мешков, а также игнорирование членами комиссии замечаний будет направлен в правоохранительные органы.
Напомним, в ЦИК объяснили, почему на 87-м округе до сих пор не подсчитали голоса.
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