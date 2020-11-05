Как правильно выбрать президента: эксперты сравнили выборы в США и Украине

Безусловно, президентские кампании в США и Украине не сравнимы ни по содержанию, ни по ресурсности, ни по технологиям, ни по избирательной системе. На этом акцентирует политтехнолог Олег Постернак.

"В США непрямые выборы президента в условиях конкурентной двухпартийной системы, в Украине — прямые выборы в условиях кланово-олигархического консенсуса. На уровне технологий американские выборы ушли значительно вперед, – отмечает эксперт. – Каждый из кандидатов в США имеет развернутую медиаинфрастуктуру, работающую на результат, где нашлось место микротаргетингу, коммуникативным кампаниям вовлечения населения в политику и т. д."

В Украине же, по мнению Олега Постернака, президентские выборы в прошлом году стали "живым" продолжением некогда нашумевшего сериала — в силу поставторитарной политической культуры населения и глубокого протеста против предыдущей власти.

"Однако, нынче электоральная кампания в США сопровождается резкой поляризацией, что было характерно для украинских выборов президента в 2004 и 2010 гг. В этом факте есть небольшая схожесть", – считает политтехнолог.

Политический эксперт Богдан Мирошников напоминает, что в свое время Буш выиграл выборы, по сути, в суде, "взяв" Флориду. А в 2016 Клинтон лидировала в общем подсчете, но проиграла в последний момент несколько ключевых штатов.



"В этот раз, Флориду выиграл Трамп, но это не гарантирует ему ничего. И всё выглядит так, что Трамп может испытать эмоции Клинтон в 2016. А может и не испытать. Но один факт известен точно — Байден уже набрал голосов больше, чем Обама в 2008 — 69,5 млн, а это было рекордное количество за всю историю США!" — подчеркивает эксперт.

Но это и Байдену ничего не гарантирует, считает Богдан Мирошников. Ведь Трамп уже выигрывал выборы, имея на 2 млн голосов меньше, чем конкурент.

"Выборы в США — это не только общее голосование. Там идет борьба за каждый штат, особенно тот, который традиционно колеблется. Всё решают десятые процента, – поясняет эксперт. – В Украине был только один раз такой пример — когда Олег Ляшко полторы недели назад проиграл довыборы в своем любимом округе с разницей чуть менее 1500 голосов. И еще раз в Украине был пример, в чем мы схожи с США — мы не терпим фальсификаций и защищаем результат. Что и было доказано в 2004-ом. "Оранжевая" революция нас очень изменила!".

Как сообщал портал "Комментарии", избирательный штаб кандидата от республиканцев США Дональда Трампа в среду, 5 ноября, обратился в суд с иском для приостановки подсчета голосов в штате Джорджия.

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