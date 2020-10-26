Итоги местных выборов-2020: кто виноват в проблемах и какие могут быть последствия

Вчера, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались в главных проблемах, связанных с этими выборами, а также в том, какие могут быть последствиям и кто понесет за это ответственность.



Выборы-2020: тотальное разочарование

До 6 ноября ЦИК должна объявить результаты местных выборов, которые вчера состоялись в Украине. Но уже сейчас понятно, что они ожидаемо стали срезом имеющихся общественных настроений, подчеркивает адвокат, эксперт Украинского института будущего (УИБ) по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько.

"Тотальное разочарование в институте выборов как инструменте смены власти, низкий уровень доверия к ней и однообразные обещания большинства кандидатов, которые не выполняются годами, привели к рекордно низкой явке на участках – около 37% в среднем по Украине", – отмечает эксперт УИБ.

6 иностранных государств, 9 международных организаций и около 100 общественных организаций получили разрешение на представительство их официальных наблюдателей на избирательных участках как на всей территории Украины, так и в отдельных регионах. Это должно было обеспечить законность и прозрачность избирательной процедуры.

"В то же время, традиционно не обошлось без нарушений избирательного законодательства, – говорит Мирослава Чорноусько. – Нацполиция получила более 5000 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, составлены 324 админпротокола и начато 159 уголовных производств. Среди основных нарушений – агитация в день выборов, незаконное использование бюллетеня, несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей, нарушение тайны голосования, подкуп избирателей и другие. Иначе говоря, работали всем известные схемы, которые, к сожалению, уже стали неотъемлемой составляющей украинских выборов".

Почему украинцы продолжают соглашаться на участие в них – вопрос, скорее, риторический. Но с уверенностью можно сказать, что это на десятки лет тормозит развитие государства. А потому нужные новые эффективные механизмы предотвращения и противодействия подобным позорным явлениям, уверена Мирослава Чорноусько.

По ее словам, отдельного внимания заслуживает так называемый "президентский опрос". Он проводился вблизи большинства избирательных участков и даже непосредственно на некоторых из них.

"Несмотря на то, что процент граждан, которые, очевидно, из-за неосведомленности, приняли в нем участие, является достаточно низким, последствия такой инициативы вскоре еще дадут о себе знать, – уверена эксперт УИБ. – Ведь, во-первых, такие действия, не будучи регламентированными украинским законодательством, создали прецедент фактически искусственно легитимизированной президентом агитации в день выборов. Во-вторых, опять-таки в связи с отсутствием установленной процедуры его проведения, никто и никогда не узнает о реальном результате и количестве граждан, которые отвечали на вопросы, Следовательно – объявленные результаты будут такими, какими должны быть для достижения той или иной поставленной руководством государства цели".

Если есть желание узнать мнение граждан – речь должна идти о законодательно нормированном референдуме. И он не может проводиться одновременно с выборами. И на него не может выноситься более одного вопроса, отмечает Мирослава Чорноусько.

Что же касается опроса, то, по ее мнению, он, так или иначе, будет нерепрезентативным, учитывая:

- непонятный и, в известной степени, манипулятивный характер формулировки вопросов,

- отсутствие возможности проверить, каким образом, в каком количестве выдавались "бюллетени",

- имели ли участники "опроса" право голоса,

- сколько раз они участвовали в таком "опросе",

- как подсчитывались "голоса".

"Таким образом, об использовании "результатов опроса", как основы для принятия каких-либо политических решений, не может быть и речи, – уверена эксперт УИБ. – Резюмируя, следует констатировать, что впереди нас еще ждет много сюрпризов. Ведь важно не только как избиратели проголосовали, но и как их голоса посчитали. Но о том, что шанс на реальные положительные изменения в государстве путем участия в свободных демократических выборах украинцы потеряли – можно говорить уже сейчас".

Выборы-2020: проблемы с организацией

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко главной проблемой местных выборов называет организационную.

"Подготовка к выборам – наихудшая за всю историю независимой Украины, – уверяет он. – Участки были слабо подготовлены. Масок, других средств защиты либо вовсе не было, либо были в недостаточном количестве. Людям, которые отвечают за проведение выборов, приходилось покупать их за свои деньги".

Слабой, по мнению эксперта, была и разъяснительная работа: как надо голосовать, как видоизменился бюллетень.

"В результате 40% граждан признались, что испытали сложности при заполнении бюллетеней. Было много таких моментов, особенно у людей старшего возраста, которые приходи на избирательные участки".

Кроме того, Константин Бондаренко критикует слабую техническую организацию выборов. И приводит в качестве примера наспех сооруженные кабинки для голосования – порой из подручных средств.

"Последствий никаких не будет. У нас обычно после выборов кулаками не машут", – считает эксперт.

Выборы-2020: причины низкой явки

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает основной проблемой на местных выборах низкую явку (36-37%, по разным данным).

"Это вызвано, прежде всего, пандемией, – отмечает эксперт. – И однозначно сказалось на том результате, который мы видим, по данным экзит-полов. К примеру, в Киевсовете второе место (после "Удара") числится не за "Слугой Народа", как вероятнее всего предполагали в правящей партии, а за "Европейской Солидарностью". Полагаю, что подобные неожиданности связаны как раз с низкой активностью населения на данных выборов. Тем не менее, явку можно считать достаточной для того, чтобы считать выборы состоявшимися".

К сложностям Дмитрий Воронков причисляет и большое количество бюллетеней, а также их новую форму.

"По этой причине, много бюллетеней, вероятно, будут признаны недействительными – из-за несоответствующего заполнения. Что скажется на сложностях в подсчете голосов. Этот процесс потребует больше времени. Несмотря на все эти проблемы, в целом я бы расценивал данные экспериментальные выборы как успешные", – резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали о том, что стало самым неожиданным на местных выборах в Украине, и почему провалилась Зе-команда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!