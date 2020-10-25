Динозавры, Путин в бюллетене и странные кабинки: подборка курьезов во время выборов

В Украине 25 октября проходили местные выборы, которые не обошлись без курьезных ситуаций. Портал "Комментарии" сделал подборку самых странных и нелепых моментов в день голосования.

Так, Сеть позабавили фотографии кабинок на избирательных участках в Житомире. Кабинки, созданные из самых разных подручных средств, опубликовал Telegram-канал "Новинач".

Традиционно некоторые избиратели пришли на выборы, чтобы испортить свой бюллетень. На фото, опубликованные в Telegram-канале Klymenko Time, можно увидеть, о чем наболевшем писали на бюллетенях украинцы.

Весьма необычный способ хранения бюллетеней заметили в Днепре. Как сообщает "Суспильне", глава комиссии объяснила этот креатив тем, что сейф слишком мал для такого количества бюллетеней. Фотография кастрюли-сейфа уже разлетелось по Сети.





А вот в Херсоне на улицах в день выборов прошлись динозавры, которые призывали всех проголосовать. И хоть жители подозревают, что эта акция – дело рук одного из кандидатов, анимация вызвала живой интерес.





Ранее сообщалось, что Зеленского "атаковала" активистка Femen без нижнего белья.

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