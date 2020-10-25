Динозавры, Путин в бюллетене и странные кабинки: подборка курьезов во время выборов

Язык
BTC/USD
13003.18
ETH/USD
407.93
LTC/USD
59.09
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Таисия Ерохина
В Украине 25
октября проходили местные
выборы, которые не обошлись без курьезных ситуаций. Портал "Комментарии"
сделал подборку самых странных и нелепых моментов в день голосования.
Так, Сеть позабавили фотографии кабинок на избирательных участках в Житомире. Кабинки, созданные из самых разных подручных средств, опубликовал Telegram-канал "Новинач".
Традиционно некоторые избиратели пришли на выборы, чтобы испортить свой бюллетень. На фото, опубликованные в Telegram-канале Klymenko Time, можно увидеть, о чем наболевшем писали на бюллетенях украинцы.
Весьма необычный способ хранения бюллетеней заметили в Днепре. Как сообщает "Суспильне", глава комиссии объяснила этот креатив тем, что сейф слишком мал для такого количества бюллетеней. Фотография кастрюли-сейфа уже разлетелось по Сети.
А вот в Херсоне на улицах в день выборов прошлись динозавры, которые призывали всех проголосовать. И хоть жители подозревают, что эта акция – дело рук одного из кандидатов, анимация вызвала живой интерес.
Ранее сообщалось,
что Зеленского "атаковала" активистка Femen без
нижнего белья.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости