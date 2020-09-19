Игорь Палица: «Кредиторы запретили Украине снижать налоги»

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Станислав Молчанов
В Украине один из самых высоких уровней налогов в мире, потому что этого требуют от нас международные кредиторы и "партнеры". Об этом во время Открытого форума сторонников партии "ЗА МАЙБУТНЄ" в Краматорске заявил лидер партии, народный депутат Игорь Палица.
Он уверен, что даже ситуация в сельском хозяйстве свидетельствует о диктате международных кредиторов Украины.
"У нас сегодня овощи и фрукты продаются импортные, а не свои. Потому что в Европе сельское хозяйство дотируется, а у нас - убивается ... Они нас колонизировали и продолжают это делать ", - считает Игорь Палица.
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