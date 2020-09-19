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Игорь Палица: «Кредиторы запретили Украине снижать налоги»

По мнению политика, в Украине очень давят международные кредиторы

сегодня, 19:35
Автор:

Станислав Молчанов

В Украине один из самых высоких уровней налогов в мире, потому что этого требуют от нас международные кредиторы и "партнеры". Об этом во время Открытого форума сторонников партии "ЗА МАЙБУТНЄ" в Краматорске заявил лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

Игорь Палица: «Кредиторы запретили Украине снижать налоги»

"ВВП страны у нас 150 милиардов долларов за 2019 год. А налоговая нагрузка - 42%. То есть, 42% из ВВП - налоги. Например, в США - это 25%. А в Китае, наиболее быстро растущей экономике мира - 11%. Это дает возможность бизнесу быть конкурентоспособным. Мы же не снижаем налоги, потому что нам это запрещено. Нам МВФ и Международный банк запретили это. Если мы снизим налоги, то станем конкурентоспособными. Мы будем экспортировать продукцию, станем участниками мировых рынков. А для чего это нашим международным "друзьям", если они потеряют возможность сами торговать на мировых рынках и продавать нам свою продукцию? " - утверждает нардеп.

Он уверен, что даже ситуация в сельском хозяйстве свидетельствует о диктате международных кредиторов Украины.

"У нас сегодня овощи и фрукты продаются импортные, а не свои. Потому что в Европе сельское хозяйство дотируется, а у нас - убивается ... Они нас колонизировали и продолжают это делать ", - считает Игорь Палица.

Как ранее сообщали "Комментарии", в партии "ЗА МАЙБУТНЄ" определились , кто станет их кандидатом на пост мэра Житомира на местных выборах в октябре. Представлять политическую силу будет Андрей Дяченко.


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